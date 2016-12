Resumen del sorteo de la Lotería de Navidad 2016

La alegría ya ha sido repartida por el territorio español. Si hay algo que se pueda decir sobre la Señora Fortuna es que, desde luego, no son parciales, y reparte siempre de la misma y azarosa forma, seamos quienes seamos. Por ello cuando los bombos dejan de girar y las bolas de caer, no hay reproche posible para nadie que no sea ella. Seamos o no uno de los ganadores de este año, lo único que nos queda es aceptar con resignación nuestro destino. Si tras una campaña política se habla de la 'resaca electoral', sin duda habría que hacer lo propio con este sorteo, pues una vez se haya disipado todo, no será si no eso mismo lo que sientan durante toda la tarde los participantes que se van con las manos vacías a casa. O tan llenas como las tenían esta mañana, depende de la inclinación filosófica.

Cabe hablar entonces de 'borrachera', metafórica claro, para aquellos afortunados residentes de Madrid que portaban el 60513 entre sus participaciones loteras, pues ha sido ese el número del día: el Gordo de Navidad, que deja nada menos que 400.000 euros por décimo, salvo el riguroso 20% de impuestos que recogerá Hacienda al cobrar el premio. Cuantía que, por cierto, podrán disfrutar de ver con alegría en sus cuentas bancarias desde hoy mismo los ganadores, gracias a las últimas novedades introducidas por la Administración. El segundo premio, ha sido el 04536 y sus 125.000 euros por décimo, ha estado muy repartido, ya que ha recaído en 214 administraciones de 84 localidades de las provincias de Granada, Valencia, Málaga, Valladolid, Madrid, Cádiz, Alicante, Vizcaya, Sevilla, Ávila, Barcelona, Ciudad Real, Jaén, Tarragona, Valencia, Santa Cruz de Tenerife, León, Badajoz, Córdoba, A Coruña, Guadalajara, Murcia, Alicante, Gerona, Huelva, Álava, Albacete, Almería, Asturias, Baleares, Burgos, Cáceres, Castellón, Cuenca, Las Palmas, Burgos, Lleida, Lugo, Navarra, Ourense, Salamanca, Segovia y Zaragoza.

El tercero, por su parte, ha querido la Señora Fortuna que tenga el nombre de los poseedores del 78748, que residen en San Adrián (Navarra), donde ya celebran con cava, abrazos , sueños y lágrimas sus nada desdeñables 50.000 euros al décimo. Medio millón de euros si alguien se atrevió a comprar la serie completa. En la Región de Murcia, Madrid, Valencia, Sevilla, Lugo, entre otras localidades,están de suerte también hoy, ya que los dos cuartos han recaído en ellas, donde el azar puso los números 59444 y 07211 para que algún afortunado los comprase. Son ocho los quintos que se reparten durante el día de hoy, y ocho son, necesariamente, los números que los poseen: 22259,19152,39415,70264,91917,60272,68981 y 03371. Quintos, también necesariamente por estadística, repartidos por gran parte del territorio español. Y aún quedan pedreas, reintegros y especiales, que es más sencillo averiguar si hemos ganado gracias a nuestra herramienta para comprobar décimos de Lotería de Navidad, que nos dice de forma totalmente inmediata y automática si somos uno de los afortunados. Nuestra más sincera enhorabuena a todos los agraciados del día, que ahora deben decidir (bendito trabajo) en qué se van a gastar el dinero que han ganado hoy.