Estos son los números de la Lotería de Navidad que han cantado esta mañana

Una extensa lista de números que parece que no guardan un sentido lógico. Son los números más importantes de hoy, los que todo el mundo reclama, son los números agraciados en la Lotería de Navidad. Un total de 2.310 millones de euros es lo que cuestan esos números y no es de extrañar que todo el mundo quiera saber si tiene uno. Es una gran oportunidad de acabar el año por todo lo alto.

Para saber si es tu número uno de esos, no dudes en consultar la Lista de la Lotería de Navidad que tenemos a tu disposición y podrás descubrir rápidamente si tu décimo está entre los afortunados, esos a los que la suerte ha tocado hoy. No es difícil de comprobar, simplemente busca desde las decenas de millas, unidades, centenas, decenas o lo que corresponda a tu número y rápidamente lo localizarás.

La Lotería de Navidad 2016 ha dejado caer una gran fortuna por todo el país, hoy, todo el mundo comienza a festejar la navidad. Las primeras botellas de champán han sido descorchadas y algunas ya han invitado a sus seres queridos a comer en casa y reunirse para festejar. Este sorteo es el espíritu de la Navidad que debería haber en cada hogar.

Desde luego, no hay mejor forma de terminar este año que con la cuenta del banco más engordada. Estaría muy bien que engordara la cuenta y no tanto nosotros, aunque si una cosa lo hace, generalmente lo hará la otra... Los que hoy ganan una porción de ese reparto de riqueza destinarán parte de lo ganado a una gran comida familiar y las cenas de Navidad serán mucho más espléndidas y de mejor calidad. Para ellos sí que han empezado unas fiestas de navidad que no olvidarán jamás.