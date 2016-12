Cómo comprobar tus números de Lotería de Navidad

El Sorteo de la Lotería de Navidad 2016 sigue viento en popa y, tras la extracción de los primeros premios, ya puedes comenzar a ahora toca comprobar resultados de la Lotería de Navidad.

Ha sido una mañana llena de nervios y con mucha tensión, ya que el sorteo ha puesto los nervios por doquier a todos aquellos españoles que han seguido en directo por televisión, radio o internet el sorteo navideño. La lotería ya ha llegado a su fin y es hora de respirar hondo, coger nuestro décimo, mirarlo con atención y comprobar si nos ha tocado algún premio. 'La Verdad' quiere hacer este día más fácil para sus usuarios y pone a su disposición un servicio para comprobar los números del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2016.

Son muchos los que a estás horas se dan por vencidos y creen que no les ha tocado la lotería, pero para asegurarnos al 100% lo mejor es verificarlo con tranquilidad. Los resultados son fiables, puesto que recoge la información directamente de la base oficial de Loterías y Apuestas del Estado, actualizada en tiempo real durante la celebración del sorteo. Accede e introduce las cinco cifras que componen tu décimo y el importe jugado en el buscador. En menos de veinte segundos sabrás si has resultado ganador de algún premio. ¡Mucha suerte! En caso de resultar ganador, no esperes más y sal a la calle y descorcha una botella de champán para celebrarlo con los tuyos.

Si la suerte te ha dejado de lado en este sorteo, no te preocupes, todavía puedes volver a intentarlo en la Lotería del Niño, el próximo 6 de enero, día de los Reyes Magos.

La Navidad es la época más mágica del año y poder estar rodeado de tus familiares y amigos es el mayor premio de lotería que puede tocarte. Por lo que recuerda, la lotería si la cuidas, la tienes siempre a tu disposición.