El socialista Navarro se jactó en un pleno de haber enchufado en la depuradora a un edil de IU 01:46 El entonces alcalde Jesús Navarro, en el Pleno en el que admitió haber impulsado un enchufe. / NN GG El hoy diputado regional y exalcalde de Calasparra aseguró haber buscado un trabajo en una firma del sector público al concejal Ricardo García RICARDO FERNÁNDEZ Jueves, 25 enero 2018, 03:39

Jesús Navarro, exalcalde socialista de Calasparra y hoy diputado por el PSOE en la Asamblea Regional, se jactó públicamente en 2011 de haber enchufado al portavoz municipal de IU-Los Verdes, Ricardo García, en la estación depuradora del municipio. La confesión se produjo durante el pleno celebrado el 27 de octubre de ese año, en el que el primer edil tuvo que responder a una interpelación del líder de IU sobre la adjudicación de un puesto de trabajo público en los que presuntamente no se había respetado el principio de igualdad de oportunidades.

La acusación de «enchufismo» soliviantó a Jesús Navarro, que reprochó airadamente a Ricardo García que se pronunciara en esos términos cuando él tenía aparentes razones para estar callado. «¿Cuando sacaron las plazas donde usted trabaja hubo una oferta pública de empleo?», interpeló al portavoz de IU-LV. «No», respondió este, quien se escudó en que su empresa era privada. «Es una empresa del sector público, una subcontrata. Ustedes hablan de enchufismo y solo ven la paja en el ojo ajeno», insistió el alcalde socialista.

Las acusaciones veladas que le estaba dirigiendo llevaron a Ricardo García a preguntarle directamente al primer edil: «¿Es que me enchufó usted en la depuradora?», ante lo que Navarro estalló: «¿Quiere usted que lo diga? Sí».

«Yo sabía que lo habían metido de forma directa y por eso lo dije, pero luego le pedí disculpas»

García respondió con contundencia, afirmando a voz en grito que eso era «¡mentira, falso, mentira de toda mentira y de toda verdad!», y manifestando que «yo contigo no he hablado nunca de un puesto de trabajo ni con nadie del PSOE de Calasparra».

El alcalde, consciente de que pisaba terreno resbaladizo, hizo ademán de zanjar la cuestión. «Bueno, vamos a acabar el tema, porque no quiero implicar aquí a personas que no están en el Pleno. Se acabó este punto del orden del día».

Pero, tras unos instantes, retomó la cuestión para despejar cualquier duda que pudiera haber quedado. «Luego, si quiere, se lo explico yo en privado, para que no me llame usted falso».

«Es falso», insistió el portavoz de IU-LV. «Pues yo le digo que es verdad y lo mantengo», zanjó la cuestión el edil socialista.

La grabación con el enfrentamiento verbal en ese pleno, que no había trascendido en su día, volvió a circular ayer por algunos ámbitos políticos de la Región después de que el Grupo Socialista en la Asamblea Regional, en el que actualmente está integrado Jesús Navarro, impulsara una iniciativa política para acabar con las «redes clientelares» supuestamente tejidas por el PP en las instituciones públicas.

«Fue un calentón»

Jesús Navarro, con quien 'La Verdad' se puso ayer en contacto, aseguró que «yo no enchufé a nadie» y calificó de «calentón» sus palabras en aquel pleno. «Yo sabía que lo habían metido de forma directa, sin un proceso de selección, y por eso lo dije, pero yo no he enchufado a nadie. No medié para que le dieran ese puesto de trabajo. Sería Esamur -la firma que gestiona la depuradora- o no sé quién».

Al ser interpelado sobre si tales declaraciones públicas por su parte fueron un exceso y estaban fuera de lugar, el hoy parlamentario regional señaló que «yo aquello lo hablé en su momento con el propio Ricardo y le pedí disculpas en el Pleno siguiente, o en el otro, y la cuestión quedó zanjada».

Y añadió que el Consistorio no tenía capacidad de influir en Esamur, «porque la depuradora depende de la Consejería de Agricultura».

En el currículo de Ricardo García se recoge que es operario de la estación depuradora de Calasparra.