«Nuestro sistema bombardea los incendios forestales para aplacarlos»

Fue como una inspiración que, no sin mucho sacrificio e inversión, se ha convertido en una realidad. Como sucede con tantos grandes descubrimientos, la idea de crear un nuevo sistema para luchar contra los incendios la tuvo Antonio Sempere mientras observaba por televisión cuánto cuesta apagarlos. Y, en vez de cambiar de canal, optó por crear una forma más rápida de acabar con las llamas. Se trata, como explica, de bombardearlas mediante «un gran balón de goma lleno de agua, dentro de un contenedor, acoplable a otros y transportable por aviones normales de carga con portón trasero».

-¿Cómo se le ocurrió a usted idear este sistema?

-Al ver cómo se incrementan los grandes incendios forestales y comprobar las dificultades de los actuales medios pensé en el modo de encontrar una solución.

-¿En qué consiste el llamado sistema Big Blue?

-Es simple: un gran balón de goma lleno de agua, dentro de un contenedor, acoplable a otros y transportable por aviones normales de carga con portón trasero. Con esto, se bombardea el incendio forestal o sus bordes para extinguir o refrescar.

-¿En qué se diferencia el Big Blue de otros sistemas existentes?

-Son varias e importantes las diferencias. Los aviones existentes solo se pueden utilizar para un cometido. Con el sistema Big Blue se utilizan aviones de carga con portón trasero de los que existen en todos los ejércitos del mundo. Y se puede atacar el incendio de ida y de noche.

-¿De noche no se puede con otros sistemas?

-No es posible. La altura de ataque con el sistema Big Blue puede ser mayor, con más seguridad para los pilotos. Cada avión puede transportar más agua y al cargar desde aeródromos no se depende de la cercanía de pantanos, lagos... El agua que se utiliza se aprovecha al cien por cien y no se evapora nada.

-¿Quiénes han ayudado en el proceso de invención y mejora?

-Buenos amigos a título particular, técnicos profesionales y algunas instituciones españolas y de la Región. Por ejemplo, el Centro Tecnológico del Calzado y del Plástico, el Ceeim y el Info, el Colegio de Ingenieros Industriales, la Universidad de Murcia, la Unidad Militar de Emergencias, el 112, los bomberos del Ayuntamiento de Murcia, militares del Ejército del Aire y un largo etcétera que nos ha orientado durante el camino que llevamos andado hasta la fecha.

-¿Realmente, el bombardear con agua es más efectivo que el arrojarla sobre las copas?

-Sí, ya que entra toda a la base de las llamas.

-¿Han tenido muchas dificultades para sacar adelante la idea?

-Este proyecto no ha sido fácil. Nada nuevo lo es. Pero he contado con ayuda, apoyo y ánimos de muchos y buenos amigos. Hasta con la colaboración de un 'coach' excepcional, como es Diego Yepes, que ha sabido recolocarme algunas neuronas sueltas.

-¿Cuándo lo probaron por vez primera y qué sucedió?

-Se ha probado a escala y el prototipo real ha pasado pruebas en tierra, pero para la prueba real en aeronaves hace falta un certificado de aeronavegabilidad. Eso implica un importante desembolso. Precisamente, para ello buscamos fondos y ya estamos en contacto con algún posible inversor interesado.

-¿En qué lugares o países han presentado su idea?

-Contactamos con Canadá, Australia, Estados Unidos, Chile y México. El sistema tiene una gran aceptación y estamos a la espera de poderlo certificar para las pruebas reales.

-¿Es Murcia un buen lugar para la invención?

-Sí. En Murcia hay muchas y muy buenas ideas. Y buenas instituciones. En mi modesta opinión, nos faltan inversores profesionales y sin miedo a un poco de riesgo. Yo he invertido, además de cuatro largos años, casi todo lo que tenía, y no me arrepiento. Si quieres ser innovador y crear algo distinto a lo ya existente, debes arriesgar.

-¿Quiénes componen la empresa Big Blue Systems?

-Estoy acompañado en este proyecto por Juan Bernal Roldán, quien creyó en la idea. Además, también cuento con la paciencia y apoyo de mi mujer y mis hijos.