«Cuando esos sinvergüenzas se lo llevaban, yo aprendía a tocar la flauta» López Miras, con el director de 'La Verdad', Alberto Aguirre, en el turno de preguntas. / V. VICÉNS / AGM López Miras admite que se siente «incómodo y mal» ante la sentencia de la 'Gürtel' porque «no me representan» FUENSANTA CARRERES Murcia Sábado, 26 mayo 2018, 02:36

El 'jueves negro' del PP, con la actualidad nacional centrada en las condenas por el 'caso Gürtel' y el ingreso en prisión del expresidente valenciano Eduardo Zaplana, hizo ayer ineludible el pronunciamiento del presidente del Gobierno murciano sobre la situación de su partido, que consideró ajena a él y a su gestión. Aunque López Miras aseguró que no le «duelen prendas» en pedir perdón por asuntos como la 'trama Gürtel' o la detención del político cartagenero, remarcó que son asuntos de gente que «se lo llevó» hace 20 años y que no tienen «nada que ver» ni con él, ni con su Gobierno, ni con su proyecto político.

«Me siento mal, no me gusta, me siento incómodo y no me reconozco con todo eso», admitió López Miras cuando en el turno reservado a las preguntas de los asistentes se le trasladaron las que hacían referencia a la sentencia de la 'Gürtel' o la detención del cartagenero Zaplana por presuntos delitos fiscales y blanqueo de capitales. El presidente del Gobierno regional insistió en reiteradas ocasiones en que son cuestiones que no le «gustan y me hacen sentir mal e incómodo, no me reconozco con todo eso», pero quiso marcar distancia con esos casos que, consideró, no «me representan. Cuando todos esos sinvergüenzas en el 95 comenzaron a llevárselo hace 20 años, yo estaba en los franciscanos aprendiendo a tocar la flauta dulce con el padre Turpín. Soy el presidente más joven de la Democracia, y si he dado un paso adelante es para cambiar eso».

Con todo, López Miras insistió en hacer una analogía en la vinculación de esos casos con el PP regional y la que vive el PSOE con los ERE de Andalucía, algo con lo que el PSRM-PSOE no tiene «nada que ver» aunque a nivel político se puedan tirar «los trastos a la cabeza. O con lo que ocurre en Podemos con el chalé de Pablo Iglesias, ya que la formación morada en la Región «tampoco tiene nada que ver con eso». El presidente murciano insistió en desmarcar a su ejecutivo de los casos de corrupción. «Nada ni nadie del Gobierno de la Región de Murcia tiene nada que ver con la sentencia que hemos conocido. Yo estoy todos los días trabajando en acordar medidas, implementando reformas, consiguiendo liderar la creación de empleo a nivel nacional, en bajar impuestos o en que llegue el AVE o abra el Aeropuerto Internacional de la Región después de 20 años hablando de ello».

El presidente de la Comunidad dejó claro que, «por supuesto», condenaría estos hechos, pero se preguntó ante los asistentes qué hacer frente a ello: «¿Me voy?, ¿no me presento? Es que yo creo en esta Región, estamos haciendo cosas importantes, generando oportunidades, y las empresas van mucho mejor. ¿Dejamos esto en manos de la abstención permanente o de quien cree en un modelo de totalitarismo comunista? Yo creo que mi compromiso con la Región es seguir poniendo en marcha un proyecto que está funcionando», zanjó.