La siniestralidad laboral cuesta más de cien millones anuales a la Región EP Murcia Sábado, 26 mayo 2018, 11:25

El coste de la siniestralidad laboral en la Región supera los cien millones de euros cada año. Así lo recoge el primer estudio sobre costes directos de la siniestralidad laboral que este viernes presentó la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente en el Consejo Asesor Regional de Seguridad y Salud Laboral (Cassla). También se expuso a la patronal y a los sindicatos el borrador del Plan Estratégico de Prevención de Riesgos Laborales para 2019-2021.

Por primera vez, la Comunidad Autónoma realizó un estudio sobre los costes económicos de los dramas humanos que suponen los accidentes y las enfermedades profesionales para incidir en la necesidad de tomar mayores medidas de seguridad en el trabajo e invertir más en esta materia, tanto por parte de la Administración como de las empresas, así como concienciar a todos los trabajadores sobre la autoprotección.

El estudio estima que el coste de la siniestralidad laboral en la Región alcanzó los 114.764.151 euros, conforme a los datos estadísticos oficiales de las jornadas no trabajadas y los costes sanitarios recopilados por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social. El promedio es que cada accidente genera 30,6 días de baja para los ocurridos en la jornada laboral y una media de 40,3 días para aquellos acontecidos 'in itinere', sumando en 2016 un total de 640.044 jornadas no trabajadas y un coste estimado de 51.662.876 euros. A esta cantidad, el informe añade los 17.317.881 euros de coste sanitario, además de las pensiones por incapacidad permanente.