Con un pie en Silicon Valley Los tres estudiantes, Antonio Egea, Fernando Jiménez y Hugo Guirao. / la verdad Tres alumnos del IES Alfonso X llegan a la final del premio Audi Creativity por su sistema para atender la diversidad en las aulas con inteligencia artificial FUENSANTA CARRERES Murcia Jueves, 24 mayo 2018, 03:18

Las horas muertas viendo vídeos en Youtube no han pasado baldías para Antonio Egea, Fernando Jiménez y Hugo Guirao, los tres alumnos de tercero de la ESO en el IES Alfonso X de Murcia, y con un pie ya en Silicon Valley como finalistas de los premios Audi Creativity Challenge. Esa afición a ver vídeos en la plataforma fue la que encendió su bombilla creativa y tecnológica para plantear el proyecto que les ha llevado a quedar entre los diez mejores, y que consiste en un sistema que aplica la inteligencia artificial para atender a la diversidad de capacidades e intereses en el aula.

«Pasamos muchas horas en Youtube, y nos picó la curiosidad sobre el sistema que utilizan para recomendar vídeos en función de los que ya has visto, porque aciertan», cuenta Hugo Guirao. Con esa base, los chicos decidieron idear un sistema para que los profesores puedan atender la diversidad de capacidades y motivación que encuentra en las aulas mediante inteligencia artificial aplicada. «Es algo que como alumnos vemos cada día. El profesor no tiene tiempo para atenderles a todos individualmente. Unos ya se lo saben todo y otros desconectan, y el rendimiento no es el adecuado. El sistema se denomina Diverlearn, y funciona mediante redes neuronales artificiales que ayudan al profesor a asignar el contenido a cada alumno en base a sus capacidades», resumen los chicos, que disputarán la final del premio con otros nueve equipos el 16 de junio en Madrid. Si resultan ganadores, su premio será una estancia en Silicon Valley para desarrollar su proyecto y realizar un curso de innovación disruptiva durante todo el mes de julio. El sistema ideado por los chicos ofrece información al docente sobre qué contenidos de la asignatura debe repasar cada alumno, ofrece vídeos, repasos y ampliación de contenidos casi a la carta. El profesor recibe un 'feed back' sobre sus resultados, progresos y avances, y puede ir cambiando sobre la marcha la programación de aula. «Somos una generación que demanda el uso de tecnologías diruptivas, necesitamos este tipo de aplicaciones», reclaman los estudiantes.

El premio Audi Creativity Challenge tiene como objetivo fomentar el pensamiento innovador entre los adolescentes y «promover soluciones a retos de la sociedad actual. Se buscaban ideas sobre cómo integrar las tecnologías emergentes para hacer más atractivos los contenidos, nuevas experiencias educativas que ayuden a potenciar la adquisición de conocimiento por parte de los estudiantes o soluciones que puedan impulsar la participación activa de los estudiantes en su educación». Además de la presentación que realicen en Madrid, el equipo murciano depende de los 'likes' que logren en su vídeo de la web http://www.audicrea.com para posicionarse.