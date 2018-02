«¿Qué servicio ha fallado para que una niña de 11 años haya sido madre?» Entrada a Urgencias de Materno Infantil de La Arrixaca / Marcial Guillén / EFE La vicesecretaria general del PSRM-PSOE afirma que se trata de un caso muy grave en el que claramente ha habido una falta de atención sexual y reproductiva en el sistema sanitario LV Domingo, 4 febrero 2018, 19:12

La vicesecretaria general y secretaria de Economía, Igualdad de Género y Políticas Públicas del PSRM-PSOE, Gloria Alarcón, ha denunciado que para que una niña de 11 años se quede embarazada y dé a luz en la Región de Murcia ha tenido que fallar muchos servicios de la Administración Regional.

Ha asegurado que esto es un caso claro de falta de atención sexual y reproductiva en la sanidad. "Ha fallado el sistema sanitario, el sistema educativo y los servicios sociales ¿Cómo no han saltado las alarmas antes de que esto haya sucedido?"

"¿Qué sucede en nuestra administración para que, en la Región de Murcia y en el siglo XXI, una niña de 11 años que sea madre con total desconocimiento de las administraciones?", se ha preguntado la dirigente socialista.

En su opinión, se trata de un caso muy grave, "que no puede suceder en un sistema como este, porque no ha habido protección a la infancia, y este embarazo no ha sido atendido, ni ha tenido ningún control sanitario".

"Queremos saber quién ha cerrado los ojos para que una niña de 11 años vaya a urgencias con una dolencia estomacal y acabe dando a luz a un bebé", ha señalado.

"También queremos saber cuál es la dotación presupuestaria para las aulas de salud enfocadas a la prevención de estos casos", ha añadido.

Finalmente, Alarcón ha recordado que el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado en la Asamblea Regional varias iniciativas para la educación sexual y reproductiva en Primaria y Secundaria, y para que haya una vigilancia muy activa por parte de la Administración.