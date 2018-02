No es tan complicado. A veces, los ciudadanos no esperan más de sus gobernantes que un poco de sentido común. Y no es tan difícil. Las idas y venidas, los dimes y diretes de aquellos que nos dirigen con respecto al asunto del AVE, siguen intranquilizando a la parroquia, crispando el ambiente y alejando una solución que parece cada vez más lejana..

La oposición. El otro día, en la concentración de la Plataforma Pro Soterramiento, Joaquín Contreras dijo algo que me dio que pensar. Dijo que todo lo que ocurría con respecto al soterramiento, ocurría porque era consentido por la oposición. En ese momento, destacó que el PP gobierna en minoría en Madrid y que en Murcia, también. En suma, que si los partidos de la oposición quisieran, esto se habría parado tanto allí como aquí. Es inconcebible que un gobierno en minoría pueda hacer pasar por el tubo a la gente si las demás formaciones políticas no miraran hacia otro lado. Contreras puso el dedo en la llaga, el PP no anda lo que se dice sobrado, así que esta tropelía se podría parar si toda la oposición se pusiera a ello con ahínco. En Madrid y en Murcia.

Errores. Cometer errores es normal. Pero cometer uno y empecinarse en mantenerlo te lleva a cometer otro, y otro, y otro, y así 'ad infinitum'. Esto del AVE en Murcia no ha podido ser gestionado peor y es un proyecto que nace ya sentenciado. Primer error: traer el tren por el sitio equivocado. Debía venir por el norte y no dando un rodeo por Alicante de 140 km, lo que provoca que tenga que entrar por unos barrios pobladísimos generando un conflicto social tremendo. ¿Más errores? Las prisas. En lugar de soterrar y luego traer el AVE -que sería lo lógico-, el Ejecutivo regional, asediado por sus errores, por los casos de corrupción, por el ascenso de Ciudadanos y por la irrupción del partido de Garre, llegó a la conclusión de la que llegada del AVE al Carmen le haría ganar miles de votos. Están equivocados. Un AVE en Nueva Condomina sí daría votos. Un AVE cutre como este, que parte la ciudad con un muro y que viene pasando por Sebastopol, no es algo positivo. No entienden que la foto en la 'siempre provisional estación de el Carmen' no dará votos, los restará.

Más errores. Así que, si ves que te equivocas… ¿por qué te empeñas? Esto enciende la bombilla de los amantes de las conspiraciones que ven en ello alguna motivación oculta: contratos, compromisos con empresas o comisiones. Porque no se entiende. A ello no ayuda el asunto de las investigaciones sobre las obras del AVE desde Alicante, donde han desaparecido 17 millonazos y se está imputando a directivos de Adif a cascoporro. En este contexto, un avispero a qué no decirlo, pues no se les ocurre otra cosa que hacer cargar a la policía contra los vecinos por orden del ministro 'chuleras'. Así, porque él lo valía. Vino a Murcia y ordenó que la Policía cargara. ¡El ministro de Fomento! Aquello terminó por echar fuego a la gasolina. Personas mayores golpeadas, imágenes de Joaquín, el cura arrastrado… En fin. Otro error. ¡Y más madera!

El que faltaba. Y por si todo esto fuera poco, no se les ocurre otra cosa que sustituir al delegado del Gobierno por @bernabépaco, como se hace llamar en internet. En una situación de conflicto, lo último que se necesitaba era un delegado con ese perfil. Muchos pensaban que venía a hacerle sombra a Fer, ahora Nando. Otros que a represaliar a la Plataforma. En cualquier caso, llamó la atención por colocar su foto en el perfil oficial de la Delegación. El único de España en hacerlo. La tuvo que quitar. Estaba claro que no venía a pasar desapercibido. Este hombre ha venido a lo que ha venido y perjudica a su partido y a los murcianos. Ese perfil, esos comentarios acusadores e incendiarios, no son lo ideal. Un delegado del Gobierno ha de generar estabilidad, paz, no más conflicto. Desde el PP se está intentando criminalizar a la Plataforma culpándola de las acciones de unos incontrolados. Otro error. Esto se volverá en contra de los que mandan, ojo. Creen que aciertan, pero se equivocan. Detengan a esos incontrolados ya. La Plataforma Pro Soterramiento es un ámbito de ciudadanos pacíficos y su lucha pasará a la historia. Queridos gobernantes, les ruego que rectifiquen por favor, están a tiempo. Tengan un poco de sentido común.