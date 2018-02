El senador del PP por Murcia se ausenta en la votación del 'tasazo' al Trasvase Manuel Martínez, Lucas Jiménez y López Miras, ayer, en la firma del Manifiesto. / Vicente Vicéns / AGM Pedro José Pérez hace lo mismo que Ascensión Carreño y Teodoro García,y declara que los regantes son «miopes» con las ayudas por la sequía MANUEL BUITRAGO Miércoles, 7 febrero 2018, 03:22

El senador del PP por Murcia Pedro José Pérez estuvo ausente durante la votación de la enmienda contraria al 'tasazo' del Trasvase que grava a los usuarios de la cuenca del Segura. Como ocurrió en noviembre con los diputados populares Teodoro García y Ascensión Carreño, el senador murciano hizo lo mismo el pasado lunes en la Comisión de Medio Ambiente, a la que pertenece como vocal, que debatió la ley para paliar los efectos de la sequía. Pérez explicó ayer a 'La Verdad' que justo cuando se votó esa enmienda «estaba fuera de la sala hablando por teléfono». Consideró que la propuesta de Ciudadanos «es ilegal», y añadió que los regantes no deben «ser miopes» con este asunto porque hay otras medidas del Ministerio que les benefician. La Comisión de Medio Ambiente aprobó por 25 votos a favor y dos abstenciones el proyecto de ley, que pasa hoy al Pleno.

Tres senadores de Ciudadanos adscritos al Grupo Mixto solicitaron que los regantes y demás usuarios de la cuenca del Segura no paguen los costes fijos del Trasvase cuando no reciban agua. El 'tasazo' supone el abono de un millón de euros al mes, aunque no se reciban caudales. Dicha enmienda ha desaparecido ahora del articulado al ser rechazada con los votos del PP y Podemos. Pedro José Pérez propuso esperar a hoy para conocer el resultado del Pleno, y dio a entender que podría introducirse algún cambio en este punto. Comentó que la enmienda del 'tasazo' «tiene morbo», pero a su juicio la ley recoge una batería de medidas, exenciones y ayudas para los regantes. Explicó que fue la primera enmienda que se votó y que en ese momento estaba fuera de la sala hablando por teléfono. Posteriormente se incorporó a la sesión. Indicó que su obligación es velar por los intereses de España y de la Región, y que dicha enmienda podía ser importante para algunos, pero no para él porque, insistió, «lo que proponía no es legal».

No obedecen al presidente

Pérez no ha seguido las instrucciones de López Miras para rechazar el 'tasazo'. Precisamente el PP regional registró en noviembre una moción en la Asamblea, para que no se aplique el 'tasazo' en situaciones de 'trasvase cero', como ahora. Ante las discrepancias que existen entre las órdenes de López Miras y las acciones de los parlamentarios en Madrid, el senador insistió en que hay que esperar al Pleno de hoy. A su juicio «los regantes no deben actuar de forma miope» solicitando que no se pague los gastos fijos del acueducto mientras que no llegue el agua, porque hay otras medidas compensatorias en la ley.

Los regantes discrepan de que la eliminación del 'tasazo' sea ilegal, en contra del criterio del Ministerio y de los parlamentarios populares murcianos. En noviembre tacharon de «vergonzoso» que el PP y Podemos se alíen en este punto en contra de los agricultores de la cuenca, y lamentaron que los diputados murcianos no dieran la cara.

El parlamentario de Ciudadanos Miguel Garaulet lamentó que el PP haya «unido fuerzas con Podemos para tumbar» su enmienda. «Al menos, nos ahorrarán (hoy) el bochornoso espectáculo que ya vivimos en la Cámara Baja, con diputados ausentes y escondidos. Esperamos que al menos sus senadores den la cara», indicó. El senador socialista Juan Luis Soto denunció que «PP y Podemos se vuelven a aliar en el Senado para votar en contra de eliminar el 'tasazo', perjudicando a los agricultores y a toda la Región de Murcia».