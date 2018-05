Semilleno, por favor

AFP

La escalada de precios en los combustibles desde principios de año por el encarecimiento del petróleo acelera la búsqueda de las estaciones más baratas por parte de los conductores, y obliga a los transportistas y sectores profesionales a ajustarse más en los costes para salvar los márgenes de ganancia

Del lleno, por favor, al semilleno, y dando gracias. Encima, arremangándose con la manguera y sin cruzar una palabra con alguien ante un modelo de estaciones de autoservicio que se expanden como setas. Porque los depósitos de los vehículos ya no se llenan de combustible con 50 euros, como ocurría hasta hace unos meses. Así que los conductores murcianos empiezan a mirar cada céntimo de lo que vale el gasoil y la gasolina como si fuera oro, ante una escalada de precios que parece imparable desde principios de año, como consecuencia de los efectos del encarecimiento del petróleo en los mercados internacionales.

Porque ya se sabe que el 'efecto mariposa' por el aleteo de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio, unido a la inestabilidad en Venezuela y la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de romper el acuerdo nuclear internacional con Irán, tiene sus consecuencias en forma de ciclón especulativo mundial sobre el crudo. Y de ahí a las secuelas de la 'teoría del caos' con el barril de Brent sobre el bolsillo de cualquier persona existe solo un paso.

En busca del surtidor barato

Así que a los ciudadanos no les queda otra para ponerle algo de remedio a la situación que lanzarse a la búsqueda de aquellos surtidores que les supongan un ahorro, aunque no les pillen de paso; y a los profesionales del transporte buscar fórmulas para ajustar costes y salvar sus márgenes de ganancia para mitigar la situación.

Pedro Díaz, presidente de Froet: «Estamos preocupados y afrontamos el momento con incertidumbre al pagar un 15% más por el diésel»

«Estamos preocupados y afrontamos este momento con mucha incertidumbre», admite sin tapujos el presidente de la Federación Regional de Organizaciones Empresariales de Transporte (Froet), Pedro Díaz. Un sector clave en la actividad económica y que desempeña un papel fundamental para hacer competitivos los productos agroalimentarios murcianos en su distribución en los mercados internacionales.

En la Región se contabilizan más de 12.000 vehículos articulados, que consumen una media de gasóleo por unidad de 57.025,98 euros anuales, según datos de este año del Observatorio de Costes del Transporte de Mercancías por Carretera. Entre sociedades mercantiles y autónomos, incluida la rama logística, están empleadas más de 33.000 personas, cifran desde la patronal del transporte.

Francisco Pellicer, presidente de las Estaciones: «Claro que hemos notado una bajada de las ventas, es lo normal si se encarecen la gasolina y el gasoil»

«Desde finales del pasado ejercicio sufrimos el encarecimiento del carburante, en concreto, estamos pagando por el diésel hasta un 15% más, lo que supone que en la tabla de costes de un camión frigorífico el combustible represente actualmente un 40% sobre el total», añade Díaz, quien al frente de su empresa, Seditrans, busca la manera de conseguir minimizar el problema, al igual que hacen el resto de compañías.

Pero los transportistas profesionales no son los únicos damnificados -en su caso cuentan hasta con un gasóleo bonificado-; los particulares han visto cómo el incremento de los combustibles ha disparado el gasto en sus economías domésticas. Por ejemplo para llenar un depósito de 55 litros de diésel en un turismo hoy hay que pagar más de 66 euros, lo que implica abonar hasta 4 euros más que a principios de año. En el caso de la gasolina, esa misma cantidad de combustible supone un desembolso que ronda los 72 euros, otros 4,5 euros por encima.

Juan Marín, presidente de Proexport: «Existe bastante temor para la próxima campaña con los productos frescos porque subirán los fletes»

Y todo ello, a pesar de que la evolución de los precios en la Región no es de las peores del país. De hecho, está entre los territorios que los tienen más igualados a la media nacional, tal como revelan las estadísticas del Ministerio de Energía, y corroboran también estudios como el último publicado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Media nacional

El dato oficial del pasado mes sitúa el valor de la gasolina en Murcia en 1,259 euros por litro, ocupando el puesto 22 del 'ranking' provincial, que lideran Baleares (1,326), Málaga y La Coruña (1,302) y Asturias (1,300). La clasificación la cierran Segovia y Palencia (1,218), Navarra (1,213) y Soria (1,207).

Mientras que por lo que se refiere al gasóleo, el precio alcanzado en la Región en abril fue de 1,156 euros/litro, colocándose en el puesto 29, claramente por debajo de los máximos que marcó de nuevo Baleares (1,230), junto a Pontevedra (1,218) y Lugo (1,217). En este caso, las provincias con el diésel más barato fueron La Rioja (1,134), Navarra (1,124) y, otra vez, Soria (1,121 euros/litro).

La elección adecuada del surtidor puede llegar a suponer un ahorro anual de 240 euros, advierte la OCU

«Claro que hemos notado una bajada de las ventas, es lo normal si se encarecen los productos. Las personas tratan de gastar menos, aunque es evidente que todos tenemos que desplazarnos», reconoce el presidente de la Asociación de Estaciones de Servicios de la Región, Francisco Pellicer, quien añade que «muchos aprovechan también para ir caminando en los trayectos cortos o moverse más en bicicleta».

En el informe de la OCU de mayo, en el que se han analizado 9.700 estaciones de servicio de toda España, se concluye que la elección del surtidor adecuado por parte de los consumidores puede llegar a suponer «hasta 240 euros de ahorro al año», situando a Murcia, pese a todo, entre las regiones donde es más barato repostar, algo que argumentan por la presencia de «un gran número de gasolineras independientes», es decir, que son propiedad de pequeñas cadenas regionales y cooperativas. Además, es una de las provincias con menor porcentaje de estaciones de servicio pertenecientes a compañías que tienen refinería en España, y que suelen ser siempre las cadenas más caras para repostar.

Igualmente, resulta relevante el alto porcentaje de gasolineras 'low cost', que con su estrategia de reducción de costes están dinamizando el mercado. «Eso explicaría en parte el nivel de precios medios de la Región por debajo de lo que le correspondería por su fiscalidad», alegan desde la OCU, teniendo en cuenta la aplicación del tramo autonómico del impuesto de hidrocarburos, cuyo tipo impositivo es de 4,8 céntimos por litro, el máximo permitido por la ley.

500 centros para repostar

La Consejería de Empresa cifra en medio millar el número de instalaciones de repostaje en toda la comunidad, incluidas las destinadas a los sectores profesionales. En conjunto, distribuyeron en 2007 un total de 838.393 toneladas de gasóleo A, a las que se suman 140.930 toneladas de gasóleo B y 10.744 de la gama C. En cuanto a gasolina sin plomo de 95, el volumen se elevó a 104.848 toneladas, a las que se añadieron 6.822 toneladas de gasolina 98.

El representante de las estaciones de servicio puntualiza, sin embargo, que «notamos, en general, un mayor equilibrio en la demanda de gasóleo y gasolina, 54% y 46%, respectivamente», tras ganar terreno las ventas de turismos con este último combustible. Asimismo, insiste Pellicer en que «la innovación de las marcas lleva a motores de menor consumo, y que acortan las emisiones de CO2».

Al respecto, el presidente de la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia (Fremm), Alfonso Hernández, que agrupa a los concesionarios y talleres, requiere a la Administración para que «no imponga mas gravámenes, a través de impuestos al ciudadano, y que apoye la actividad del sector de la automoción con un plan Pive para inventivar el mercado de venta de vehículos».

En esta línea, la propia federación regional del transporte reivindica que la totalidad de los camiones frigoríficos de ruta internacional cumplen con las más altas exigencias en cuanto a la normativa medioambiental comunitaria, con el sello Euro 6, que ha conllevado una reducción drástica de las emisiones.

Pero los transportistas profesionales poco pueden hacer para no verse golpeados de lleno por el alza de los precios en los carburantes, «principalmente, porque para poder compensar el mayor coste del gasóleo, tendríamos que aplicar una subida en las tarifas de casi el 7% al precio del transporte, y no lo podemos hacer porque los contratos con las empresas agrarias se hicieron a principios de campaña, cuando no se contemplaba este panorama», señala el máximo representantes de Froet.

Díaz manifiesta que si se mantiene esta tendencia, «el balance del ejercicio va a ser muy negativo», lo que, en su opinión, «también acabará afectando al sector exportador, porque no podemos obviar que estamos en su mayoría ante productos con un menor valor, cuyos márgenes son muy ajustados».

En este sentido, el presidente de la Asociación de Productores-Exportadores de Frutas y Hortalizas de la Región (Proexport), Juan Marín, alerta de que «existe bastante temor para la próxima campaña con los productos frescos porque si siguen los precios al alza de esta manera es evidente que subirán los fletes, lo que al final supondrá ser menos competitivos en los mercados».

Más impuestos al diésel

Por otra parte, «no tiene lógica alguna penalizar a los transportistas con propuestas como la que ha planteado al Ministerio la comisión de expertos que pide incrementar los impuestos del diésel hasta casi un 30%», alega Díaz, quien concluye que «en vez de ayudar y abrir líneas de financiación desde la Administración para renovar las flotas, lo que se hace es presionarnos más».

Las empresas de autobuses y el colectivo de taxistas también son muy sensibles a esta evolución de los combustibles. El presidente de la cooperativa Radio Taxi de Murcia, Sergio Navarro, indica que «a pesar de contar con la ventaja de tener un surtido propio, la factura mensual para llenar el depósito se nos ha encarecido entre 45 y 50 euros al mes, por lo tanto es innegable que nos preocupa que este aumento vaya a más».

Otro sector que también se ve salpicado de lleno por el repunte de los carburantes es el de la pesca, que requiere de un gran volumen de gasoil para poder salir a faenar. Los afectados son, principalmente, las cofradías de Mazarrón, Águilas y Cartagena, que es donde están los barcos grandes de cerco y arrastre. «Mucho menor es la incidencia en el Mar Menor, al ser embarcaciones con motores pequeños», como aclara el patrón de la Cofradía de Pescadores de San Pedro del Pinatar, Jesús Gómez.

Previsión de que empeore

«Nuestra factura para mover un barco se sitúa ahora entre los 2.500 y 3.000 euros semanales, lo que representa 300 más que hace un año», resalta el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Puerto de Mazarrón, Manuel Sánchez. Además, «la previsión que manejamos es que la situación empeore más para julio, lo que agravaría una situación difícil de por sí, que nos deja casi sin ganancias al sumarla al resto de gastos».

Con estas expectativas a corto plazo, las familias empiezan a asumir que llenar el depósito del coche para las vacaciones de este verano va a costar lo suyo. El presidente de la Asociación Murciana de Consumidores y Usuarios (Consumur), Roberto Barceló, recomienda que «los ciudadanos comparen precios en estaciones de su entorno para hacer la elección más ventajosa». Según él, «siendo más proactivos contribuiremos a que los precios sea más competitivos, sobre todo, ante las maniobras de las compañias, que suben los combustibles con la revalorización del petróleo, pero que luego no repercuten la bajada cuando es al contrario».

Pero desde la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), que agrupa a las cinco grandes compañías operadoras -Repsol, BP, Cepsa, Galp y Sara-, mantienen que la subida real de precios para el consumidor ha sido solo de un 5% desde el 1 de enero, mientras que el crudo se ha incrementado hasta en un 18%, lo que explican «porque el precio de los carburantes depende de las cotizaciones en los mercados al por mayor, y no tiene una relación directa con la cotización del Brent», ya que «aunque están muy relacionados, son mercados distintos».

Justificación de las petroleras

Además, el coste de los hidrocarburos en el ámbito internacional representa solo una parte del precio del surtidor -actualmente el 36% en la gasolina Súper 95, y el 40% en el gasóleo A-, «el resto son impuestos y costes de distribución y comercialización, que prácticamente no varían», hacen hincapié desde el 'lobby' de las petrolíferas. Por ello, aunque la cotización del gasóleo y la gasolina fuera de 0 euros, los consumidores tendrían que abonar igualmente en el surtidor 0,723 euros/litro por el diésel y 0,839 por la Súper 95. Eso sí, desde el sector murciano de las gasolineras dejan claro que tener refinerías en la Región tampoco supone una ventaja para abaratar los precios.