Miles de tambores redoblan en Mula

El reloj de la Plaza del Ayuntamiento de Mula indicó que ya era medianoche y sonaron las campanas como aviso de que el gran momento llegaba. Tamboristas de toda la Región (Moratalla, Jumilla, Bullas…) y de distintos puntos de España, e incluso algunos del extranjero, esperaron con nerviosismo y expectación la tradicional llamada a la tamborada con instrumentos de viento. Al finalizar, miles de personas vestidas en su mayoría con túnicas negras empezaron a golpear los tambores para no dejar que el silencio se apoderara de la noche en Mula y vencerlo a ritmo de redobles. El estruendo que inundó todo el municipio se extenderá hasta las cuatro de la tarde de este Miércoles Santo de manera ininterrumpida.

fotos La Noche de los Tambores en Mula

Una hora antes del inicio, las calles aledañas empezaron a estar pobladas por niños, adultos y ancianos con un elemento en común: el tambor. Aparcar en el centro del municipio o andar por los alrededores del lugar de encuentro de todos los tamboristas resultó muy difícil. La sensación de un gran y emotivo espectáculo era palpable en el ambiente, mientras el eslogan de 'Mula Suena' preparó a los visitantes para lo que iban a vivir. Además se trata de una localidad con mucha tradición con el tambor, ya que será la capital de este instrumento en España en marzo de 2018.

Vistiendo la túnica negra y el imprescindible tambor, distintas personas contaron sus sensaciones momentos antes de la medianoche. Diego, natural de Mula, explicó que "para cualquier muleño es la noche más importante y es algo que todo el mundo debería vivir". "La adrenalina sube por los poros de tu piel y es un no parar, no te das cuenta hasta que acabas y no puedes más", apuntó Verónica sobre la gran cantidad de horas que dura el evento. Además animó a todo el mundo a ir porque "se va toda la mala energía que tengas en el cuerpo". Pepe que llegó desde Moratalla aclaró que "los tamboristas están todo el año esperando esa noche y es un momento muy emocionante".

Esta fiesta que enorgullece a todos los muleños es desde 1990 Fiesta de Interés Turístico Regional, en 2009 también fue declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional y desde 2011, Bien de Interés Cultural Inmaterial. No queda su importancia y relevancia ahí, ya que recientemente el Gobierno central y regional presentaron la candidatura de este evento para ser nombrado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la Unesco junto a otros festejos nacionales del mismo tipo. No obstante, habrá que esperar a 2019 para conocer si recibe tal distinción.