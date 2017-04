«Espero que muy pronto se consiga el Interés Turístico Internacional»

Regresa la Semana Santa a Jumilla y lo hace por la puerta grande, en un año marcado por la celebración del Encuentro Nacional de Cofradías y Hermandades, que regresa en septiembre al municipio.



- ¿Cómo afronta la alcaldesa de Jumilla estas fiestas religiosas?

- Como siempre lo hago, aunque es cierto que al ostentar el cargo de alcaldesa me gusta representar al Ayuntamiento en todos los actos que puedo desde el inicio de la Cuaresma. Con cargo o sin él he asistido habitualmente a los actos, por tanto lo afronto con normalidad, con agrado y sabiendo que son días especiales para la inmensa mayoría de jumillanos, de reencuentro y de salir a la calle.

Además de la Semana Santa, en septiembre Jumilla acogerá, de nuevo, el Encuentro Nacional de Cofradías y Hermandades. Otra nueva oportunidad para dar a conocer la ciudad al resto de España.

Este año, más que nunca, será Semana Santa todo el año, por lo que el trabajo va a ser continuado. El Encuentro de septiembre hace que así sea y sin duda es una excelente oportunidad para dar a conocer a quienes llegan desde muchos puntos de España a Jumilla como ciudad, pero también su ambiente y procesiones. Debemos aprovechar entre todos para ofrecer lo mejor, como sin duda haremos.



- ¿De qué manera se colabora, en general, desde el Ayuntamiento en estas celebraciones, una de las más importantes de la ciudad?

- Se colabora de forma importante, ya que somos conscientes de la magnitud que tiene esta fiesta para Jumilla, que esperemos pronto sea de Interés Turístico Internacional. A la subvención de 35.000 euros hay que sumar la aportación de actuaciones de bandas de música de Jumilla y de la Coral, la cesión de espacios públicos para colocar sillas cuyos ingresos van para la Junta Central de Hermandades, así como la colaboración a través de la Policía, Protección Civil, personal de Servicios... Como digo, es una colaboración a la medida de la Semana Santa, necesaria para que todo se pueda llevar a cabo tal como lo vemos.



- ¿Y cuál es la aportación municipal para el Encuentro?

- El Encuentro, como es lógico, al ser un acontecimiento extraordinario, tiene su aportación municipal adicional. Igual que he dicho antes, somos conscientes de que se debe hacer lo mejor posible, pues el municipio ha de estar a la altura. Para ello habrá una subvención extraordinaria de 75.000 euros, cifra importante pero igualmente necesaria, porque de momento, y siento decirlo, no tenemos grandes expectativas de otras administraciones y entidades, aunque me gustaría equivocarme. Lo que sí debe hacerse es planificar sobre lo que se tenga confirmado para evitar problemas posteriores. Con nuestra aportación, creo que se hará un gran Encuentro.



- Se han vivido años difíciles, que también afectaron a cofradías y hermandades, ¿cree que este año se va a ver una recuperación?

- Las hermandades y cofradías de Jumilla están formadas por personas y lógicamente van ligadas a sus situaciones personales, que durante algunos años han sido complicadas, al igual que la situación general. En la medida en que la situación de las hermandades mejore, eso redundará en todos e imagino que se irá recuperando. Todo ha tenido que adaptarse, lo importante ha sido continuar.



- Fulgencio García, actual presidente de la JCHSS viene anunciando en sus discursos que, tras la Semana Santa, deja la presidencia, ¿Qué valoración hace de su gestión?

- No voy a valorar su gestión porque eso debe hacerse en el seno de la Junta Central de Hermandades. Lo que sí puedo decir es que ha sido un presidente con el que me he sentido a gusto. Hemos hablado siempre las cosas con claridad, respeto y sinceridad. Creo que ambos somos así y esto facilita el entendimiento y colaboración entre las personas y lo que representamos. Sentiría que se fuera antes del Encuentro, porque se lleva trabajando meses en el mismo y, por tanto, se podría esperar un poco, pero yo no soy quien para decir nada más.



- Se trabaja, desde hace mucho tiempo, en la consecución de la declaración de Interés Turístico Internacional, ¿Qué cree que falta para conseguir este logro?

- Pues sinceramente creo que debe faltar muy poco. Son trámites administrativos y de otro tipo bastante lentos y complejos, pero se ha trabajo muy bien desde la Junta Central de Hermandades con total apoyo del Ayuntamiento para ello. El año pasado se dio un gran impulso y espero que pronto se consiga.



- Y para finalizar, ¿qué mensaje transmitiriía a murcianos y visitantes de cara a esta Semana Santa?

- Mi deseo para Semana Santa es que aprovechemos para vivirla y disfrutarla con respeto, cada uno a su manera, pero sobre todo que se compartan los momentos con familia y amigos. Y por supuesto que el buen tiempo nos acompañe.