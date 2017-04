Silencio y Soledad para Jueves Santo

Murcia guarda esta tarde las habas y los caramelos. Las enaguas se quedan en casa y las medias de repizco no tienen cabida. Es Jueves Santo, Jesús ha muerto. El mundo católico se estremece. Hay que guardarle luto. Toca silencio, recogimiento, cabezas bajas y oración. Solo queda la esperanza de la resurrección. Mientras, hay que velar al Cristo que, crucificado, ha dado su vida por sus seguidores.

La archicofradía de la Sangre se tiñe esta tarde de negro para su segunda procesión, que sale de la iglesia del Carmen a las 18.30 horas. Solo un ribete rojo delata el origen 'colorao' de este cortejo recuperado en los años ochenta y que podría tener el germen en un desfile medieval que cada Jueves Santo partía del conocido como barrio de San Benito. Los penitentes carmelitanos lucen hoy túnicas hasta los pies y sus caras salen tapadas. Están de duelo.

Tres pasos componen esta procesión que, de nuevo, saca la Semana Santa desde el otro lado del puente. El primero es un estreno. El Cristo de la Redención es obra del escultor ciezano Antonio Yuste Navarro y sustituye a Nuestro Padre Jesús de la Humillación, una talla del siglo XVII y de autor anónimo. El Cristo del Amor en la Conversión del Buen Ladrón es de José Hernández Navarro y fue completada el pasado año con la imagen de una desgarrada María Magdalena. Termina el cortejo Nuestra Señora de la Soledad del Calvario, de Antonio Campillo Párraga, de 1985, una Virgen de luto, vestida de negro, con las manos unidas en plegaria y llorando de forma desconsolada.

A las 22 horas se apagan las luces. Solo la tenue luz de las velas ilumina el camino que por toda la ciudad recorre el Santísimo Cristo del Refugio. La talla, del siglo XVI y autor anónimo, marca el luto de la capital que, a su paso, estremece por la impresionante puesta en escena organizada en la llamada procesión del silencio.

75 años cumple este 2017 la cofradía que representa el duelo en la ciudad. Se creó en 1942 en torno a una imagen que, impasible, sobrevivió en la iglesia de San Lorenzo a la Guerra Civil. Allí decenas de refugiados que no tenían donde ir encomendaban sus rezos a ese crucificado que permanecía intacto en un rincón. El agradecimiento y devoción de esas gentes se transformó en una de las cofradías con más solera e identidad de la ciudad.

Saetas y cantos gregorianos

Corales, tunas, saetas y cantos gregorianos acompañan el camino de la imagen que, a su paso, apaga las luces de la ciudad. Sus penitentes, de negro riguroso, no hablan, no saludan, ni reparten caramelos. No dejan ver sus caras desde el momento en el que salen de sus casas. Cuando la procesión llega a su fin, conforme los nazarenos se acercan a San Lorenzo, en lugar de entrar en el templo, van ocupando uno y otro lado de la calle. Aguardan al Cristo, en silencio. Cuando el crucificado llega, a su paso, los penitentes de luto no solo agachan la cabeza, también se arrodillan, creando una imagen de devoción como pocas hay en la ciudad. La recogida estremece, por este momento y por la música que acompaña al Cristo que, crucificado, languidece ante unos fieles rotos de dolor.