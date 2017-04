Luto silencioso en Murcia

Jesús ha muerto y Murcia le vela en penumbra. Solo la tenue luz de las velas ilumina el camino que por toda la ciudad recorre el Santísimo Cristo del Refugio, dentro de la procesión del Silencio. La talla, del siglo XVI y autor anónimo, marca el luto de la capital que, a su paso, estremece por la impresionante puesta en escena organizada en la llamada procesión del silencio.

75 años cumple este 2017 la cofradía que representa el duelo en la ciudad. Se creó en 1942 en torno a una imagen que, impasible, sobrevivió en la iglesia de San Lorenzo a la Guerra Civil. Allí decenas de refugiados que no tenían donde ir encomendaban sus rezos a ese crucificado que permanecía intacto en un rincón. El agradecimiento y devoción de esas gentes se transformó en una de las cofradías con más solera e identidad de la ciudad.

Saetas y cantos gregorianos

Corales, tunas, saetas y cantos gregorianos acompañan el camino de la imagen que, a su paso, apaga las luces de la ciudad. Sus penitentes, de negro riguroso, no hablan, no saludan, ni reparten caramelos. No dejan ver sus caras desde el momento en el que salen de sus casas. Cuando la procesión llega a su fin, conforme los nazarenos se acercan a San Lorenzo, en lugar de entrar en el templo, van ocupando uno y otro lado de la calle. Aguardan al Cristo, en silencio. Cuando el crucificado llega, a su paso, los penitentes de luto no solo agachan la cabeza, también se arrodillan, creando una imagen de devoción como pocas hay en la ciudad. La recogida estremece, por este momento y por la música que acompaña al Cristo que, crucificado, languidece ante unos fieles rotos de dolor.