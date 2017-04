¿Cómo se ve el Gran Poder desde el Cielo?

Traía el rumor la animada convocatoria azul que atronaba muy de mañana, al son de coloridos pasodobles, el patio del obispo, antes de perderse Trapería abajo y reflejar el terciopelo del Viernes de Dolores en los espejos de Murcia, que siempre fueron las peceras del Real Casino, improvisados escaparates de viejas glorias que se entretienen leyendo el diario y admirando, a veces a un tiempo, el vaivén de caderas de gloria bendita de las murcianas al caminar.

Ya entonces, mientras los operarios instalaban en Belluga esa tarima de embuste y olía San Nicolás a paraíso de rosas y lirios y claveles rojos en el montaje de los tronos, se extendía la noticia de que no andarías a la puerta de la parroquia cumplidas las siete de la tarde.

Era algo increíble, como en cambio sí creyeron algunos estantes recios, que tú, nazareno antes que periodista, antes que político y antes que todo, te perdieras esa herida que imprime sobre el asfalto el pendón del Amparo cuando inaugura la Semana Mayor. ¿Cómo no ibas a degustar el primer puñado de caramelos, el primer toque a tu tarima antigua, el primer abrazo en la carrera, el primer turiferario entreteniéndose calle abajo con el incienso?

Y volver a insistirte, medio en broma: «Tú, Barni, llámalo Cristo, pero es un Nazareno»

¡Qué putada, amigo Antonio González Barnés! ¡Qué mala suerte de capote azul y grana, no volver a encontrarte a la puerta de San Nicolás mientras el Amparo de tu alma y de tu quebrado corazón inauguraba la Semana Santa del azahar y la primavera, la Semana Grande de flores e inciensos y de algarabía en los colmados de esta Murcia que tanto amabas!

¡Qué pena no verte con el último cigarro colgado a la boca y la mirada clavada en tu Jesús del Gran Poder, que para ti, aún siendo 'colorao' orgulloso como eras, no había más trono ni más tarima ni más talla que la de Bussy! ¡Qué pena, cabo de andas de aquel Jesús capuchino, no soportar lo pesado que te ponías al hablar, a tiempo y a destiempo, de tu Cristo de los Toreros! Y volver a insistirte, medio en broma: «Tú Barni, llámalo Cristo, pero que sepas que es un Nazareno». Y así pasaba el Viernes de prólogo cofradiero.

Ayer contemplarías desde el Cielo la salida de la Sagrada Flagelación que imaginara Hernández Navarro y el remolino de turistas que cuajaba la recoleta plaza, algunos haciendo equilibrios sobre las fuentes, entre los sones de las primeras marchas. Ayer tendrías a tu lado a Juan Sánchez, el estante al que también, siendo azul hasta el tuétano, le sacaron este año contraseña para el Santo Sepulcro. Ambos disfrutaríais al ver, por vez primera, vuestro desfile desde las sillas eternas del universo. ¿Cómo se atisba desde allí el encuentro entre la Virgen de los Dolores y el Amparo a la recogida del desfile? Aquí abajo retembló la vieja plazuela por el estruendo de cornetas de llave y de tambores que, ya entrada la madrugada, despedían la primera de las procesiones murcianas. Era el primer desfile que supo a auténtica primavera, disparado el mercurio en los termómetros y la emoción en los corazones.

Y así culminaron cuatro horas largas de estación de penitencia. Y así solo quedó, más allá de los operarios que barren apresurados las calles, el eco del trasiego de los cien niños que abren el cortejo, auténtica simiente nazarena. ¿Cómo se ve desde allí arriba el paso de Jesús ante Pilatos o el Encuentro Camino del Calvario o el San Juan de Fernández-Henarejos?

Por si acaso no reparaste en el detalle, porque igual te quedaba un tanto lejos, dos rosas os recordaban a los pies del Nazareno. Las colocaron tus estantes, que también lucieron crespón negro en vuestra memoria y recuerdo. Igual, cabo de andas amigo, no te gustó el detalle porque esas cosas siempre te hicieron llorar. O igual sí. Era el sincero tributo de unos nazarenos de ley que conocen con qué arte dabas verónicas de esperanza al sufrimiento y recibías tu enfermedad a porta gayola, que para eso hay que tenerlos bien puestos, convencido de que tu Cristo te consolaba.

La procesión se recogió espléndida, como observaste. Seguro que diste botes en tu silla de nube queriendo bajar y ordenar cosas a unos y a otros. ¡Que mira que te encantaba mandar casi tanto como emocionarte ante tu amado Señor! No le arriendo las ganancias a San Pedro por tu partida de este vergel de lágrimas murcianas. Al pobre ya lo llevarás medio loco proponiéndole procesiones celestiales. O explicándole, con aquel verbo y pasión que el Gran Poder te dio, la necesidad de apartar las nubes de la ciudad durante estos días de gozo que ayer, con esa nostalgia que el Amparo tiñó de azul, inauguraron, por fin, la Semana Santa.