Primeras gotas para el Gran Poder

Cuando sopla el viento de Levante muchos cofrades murcianos se santiguan. Y no van descaminados. Porque entre cuantos aires acarician o azotan la antigua urbe son esos los únicos que, ya entrada la primavera, amenazan con arruinar con lluvia los cortejos procesionales. Eso sucedió ayer, aunque de forma tímida, cuando a eso de las seis de la tarde chispeó sobre algunas zonas de la ciudad. Y no era una tarde cualquiera. Desde el convento de las Capuchinas debía partir el traslado de Jesús del Gran Poder, el Nazareno que mañana formará parte del cortejo de la Cofradía del Amparo. El traslado es una cita obligada para los miles de murcianos que acompañan la imagen hasta la parroquia de San Nicolás. Y aunque al final la cosa quedó en nada, no fueron pocos los que advirtieron de que las previsiones para este año son de lluvias durante algunos días de la Semana Santa. Lo mantienen no sé cuántas 'apps' y webs de Meteorología. Casi tantas como lo niegan. Por si acaso, crucen los dedos.

Ciclo

Sesión de cine histórico en la Filmoteca Regional

La Filmoteca Regional, que dirige Ángel Cruz, dedica esta tarde, a partir de las 19.30 horas, una sesión especial a la Semana Santa de diferentes municipios a través de las grabaciones del Archivo Fílmico de la Consejería de Cultura y que se proyectan dentro del ciclo de 'La memoria filmada'. Así, se proyectarán tres nuevas películas cedidas al archivo de la Filmoteca. En primer lugar, la obra 'El fulgor de un Cristo'. Se trata de una cinta realizada por Jacobo Fernández Aguilar, quien se acerca a la Semana Santa de Jumilla. A continuación se revivirá el 'Viernes Santo en Murcia' de la mano del cineasta Tino González. Por último, 'Lorca y su Semana Santa' serán protagonistas con una grabación realizada con motivo de la Expo 92' de Sevilla en la que se retratan los desfiles bíblico-pasionales.

Cofradías

Entrega del premio Corpus 2017

La Archicofradía del Santísimo Cuerpo de Cristo y Santo Entierro de Alcantarilla hizo entrega del premio Corpus 2017, galardón que ha recaído en la Hermandad del Corpus Christi y la Virgen de la Salud, de Archena, junto con las parroquias de San Juan Bautista y Corpus Christi-La Purísima. El alcalde de Alcantarilla, Joaquín Buendía, recibió en sede del Consistorio a los representantes de la hermandad de Archena. La entrega se realizó en la llamada cena de honor de la cofradía. Como mandan los cánones.