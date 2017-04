Viernes Santo (Semana Santa de Murcia)

REAL Y MUY ILUSTRE COFRADÍA DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO 1600. Color: Morado Lugar: desde la Iglesia de Jesús Fecha de Inicio: Viernes, 25 de marzo de 2016 Hora de inicio: 7'00 de la mañana

Itinerario:

07:00h, Plaza San Agustín (rodeándola), C/ García Alix, Plaza Pedro Pou, C/ Vidrieros, Plaza San Antolín, C/ del Pilar, Plaza San Julián, C/ San Pedro, Plaza San Pedro, C/ Poeta Jara Carrillo, Plaza Martínez Tornel, C/ Tomás Maestre, Sol, Frenería, 09:45h, Plaza Cardenal Belluga, C/ Escultor Salzillo, Plaza Hernández Amores, C/ Trapería, Plaza Santo Domingo, C/ Basabé, Echegaray, Plaza Romea, C/ Fernández Ardavín, C/ Calderón de la Barca, Plaza José Esteve Mora, Plaza San Bartolomé, C/ Santa Catalina, Plaza Santa Catalina, Plaza de las Flores, C/ Jiménez Baeza, C/ San Nicolás, C/ Santa Teresa, C/ Mariano Girada, C/ Acisclo Díaz, Plaza Agustinas, C/ Agustinas, C/ Santa Cecilia, Plaza San Agustín, 13:00h, Iglesia de Jesús.

9 pasos:

1. La Santa Cena (1763)

Escultor: Francisco Salzillo

2. La Oración en el Huerto (1754)

Escultor: Francisco Salzillo

3. El Prendimiento (1763)

Escultor: Francisco Salzillo

4. Los Azotes (1777)

Escultor: Francisco Salzillo

5. La Verónica (1755)

Escultor: Francisco Salzillo

6. La Caída (1752)

Escultor: Francisco Salzillo

7. Ntro. Padre Jesús Nazareno (1600)

Escultor: Anónimo.

8. San Juan (1756)

Escultor: Francisco Salzillo

9. La Dolorosa (1755)

Escultor: Francisco Salzillo

REAL, ILUSTRE Y MUY VENERABLE COFRADÍA DE SERVITAS DE MARIA STMA. DE LAS ANGUSTIAS 1754. Color: Negro y azul Lugar: desde la Iglesia de San Bartolomé Fecha de Inicio: Viernes, 25 de marzo de 2016 Hora de inicio: 6'30 de la tarde

Itinerario:

Plaza San Bartolomé, Plaza José Esteve Mora, C/ Calderón de la Barca, Plaza Santa Gertrudis, C/ Fernández Ardavín, Plaza Julián Romea, C/ Echegaray, C/ Santa Clara, Plaza Santo Domingo, C/ Trapería, Plaza Hernández Amores, C/ Salzillo, Plaza Cardenal Belluga, Entrada al Palacio Episcopal (20:15), Glorieta de España, C/ Arenal, Plaza Cardenal Belluga, C/ Frenería, C/ Conde Valle San Juan, C/ Jara Carrillo, Plaza de San Pedro, C/ Cristo de La Esperanza, Plaza de las Flores, Plaza Santa Catalina, C/ Santa Catalina, 21:45h, Plaza San Bartolomé.

2 pasos:

1. Ángel Servita, San Gabriel (1858)

Escultor: Vicente Hernández Couquet

2. María Stma. de las Angustias (1739)

Escultor: Francisco Salzillo.

REAL Y MUY ILUSTRE COFRADÍA DEL SANTO SEPULCRO Siglo XVII. Color: Negro Lugar: desde la Iglesia de San Bartolomé Fecha de Inicio: Viernes, 25 de marzo de 2016 Hora de inicio: 7'00 de la tarde

Itinerario:

Plaza San Bartolomé, Plaza José Esteve Mora, C/ Calderón de la Barca, Plaza Santa Gertrudis, C/ Fernández Ardavín, Plaza Julián Romea, C/ Echegaray, C/ Santa Clara, Plaza Santo Domingo, C/ Trapería, Plaza Hernández Amores, C/ Salzillo, Plaza Cardenal Belluga, C/ Frenería, C/ Conde Valle San Juan, C/ Jara Carrillo, Plaza de San Pedro, C/ Cristo de La Esperanza, Plaza de las Flores, Plaza Santa Catalina, C/ Santa Catalina, Plaza San Bartolomé.

6 pasos:

1. Santísimo Cristo de Santa Clara la Real

Escultor: Francisco Salzillo (1770)

2. Santísima Virgen de la Amargura

Escultor: Juan González Moreno (1946)

3. Santo Sepulcro – Escultor: Juan González Moreno (1941)

4. San Juan Evangelista – Escultor: Juan González Moreno (1952)

5. Santísima Virgen de la Soledad – Escultor:anóniMo (s. XVII)

COFRADÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA MISERICORDIA Año fundacional: 1949 Color de las túnicas: negro y magenta Lugar: Desde la Iglesia parroquial de San Miguel Arcángel Fecha de Inicio: Viernes, 25 de marzo de 2016 Hora de inicio: 7'30 de la tarde

Itinerario:

Iglesia de San Antolín,San Antolín,Vidrieros,Pilar,San Julián,San Pedro,Cristo de la Esperanza,Flores,Santa Catalina,San Bartolomé,José Esteve Mora,Calderón de la Barca,Santa Gertrudis,Fernández Ardavín,Julián Romea Echegara,Santa Clara,Santo Domingo,Trapería,Hernández Amores Salzillo, 22,30 h, Cardenal Belluga,Frenería,Conde Valle de San Juan,Jara Carrillo,San Pedro,San Julián,Pilar Vidrieros,San Antolín, 23,30 Iglesia de San Antolín.

1. JESÚS NAZARENO

Roque López López, 1797

2.SANTÍSIMO CRISTO DE LA MISERICORDIA

Domingo Beltrán, 1581

3.DESCENDIMIENTO

José Hernández Navarro, 2001

4.NUESTRA SEÑORA MADRE DE MISERICORDIA

José Sánchez Lozano, 1927