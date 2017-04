Sábado Santo (Semana santa de Murcia)

COFRADÍA DE LA MUY ILUSTRE Y VENERABLE COFRADÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA CARIDAD (PROCESIÓN DE LA VIRGEN DEL ROSARIO EN SUS MISTERIOS) 2013. Color: Negro. Lugar: desde la Iglesia de Sta. Catalina Fecha de Inicio: Sábado, 26 de marzo de 2016 Hora de inicio: 5'00 de la tarde

11 h. Laudes de Sábado Santo y acogida de nuevos cofrades. Iglesia de San Juan de Dios.

12 h. Visita y estación ante el Santísimo Cristo Yacente de representación de la cofradía de la Caridad con insignia rosariana en acto de Concordia de Sábado Santo. Iglesia de San Juan de Dios.

17 h. Salida de la procesión del Rosario en sus Misterios Dolorosos. Iglesia de Santa Catalina.

19 h. Salida de la procesión del Santísimo Cristo Yacente y Nuestra Señora de la Luz en su Soledad. Iglesia de San Juan de Dios.

21 h. Vigilia Pascual. Schola Gregoriana de Murcia. Iglesia de San Miguel Arcángel.

Itinerario:

Plaza Santa Catalina, C/ Santa Isabel, C/ Platería, Plaza José Esteve Mora, C/ Jabonerías, Plaza de Julián Romea, Arco de Santo Domingo, Plaza de Santo Domingo, Avenida. Alfonso X el Sabio, Plaza de Santa Ana, C/ Santa Ana, Plaza de Santo Domingo, C/ Trapería, Plaza Hernández Amores, C/ Salzillo, Plaza de Belluga, C/ Frenería, C/ Puxmarina, Plaza de Puxmarina, C/ Sociedad, Plaza de San Bartolomé, Plaza José Esteve Mora, C/ Platería, C/ Santa Isabel, Plaza Santa Catalina

1 pasos:

1. Nuestra Señora del Rosario en sus misterios dolorosos (2013)

Escultor: Ramón Cuenca Santo

COFRADÍA DEL STMO. CRISTO YACENTE Y NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD 1986. Color: Blanco y negro. Lugar: desde la Iglesia de San Juan de Dios Fecha de Inicio: Sábado, 26 de marzo de 2016 Hora de inicio: 7'00 de la tarde

Itinerario:

C/ Eulogio Soriano, C/ Apóstoles, Plaza Cardenal Belluga, Entrada al Palacio Episcopal (19:20), Glorieta de España, C/ Arenal, Plaza Cardenal Belluga, C/ Frenería, C/ Puxmarina, Plaza Puxmarina, C/ Sociedad, Plaza San Bartolomé, Plaza José Esteve Mora, C/ Jabonerías, Plaza Julián Romea, Arco de Santo Domingo, Plaza Santo Domingo, Trapería, Plaza Hernández Amores, C/ Salzillo, Plaza Cardenal Belluga, C/ Eulogio Soriano.

2 pasos:

1. Stmo. Cristo Yacente (1574)

Escultor: Diego de Ayala.

2. Ntra. Sra. de la Luz en su Soledad (s. XVII)

Escultor: anónimo.