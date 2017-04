Miércoles Santo (Semana Santa de Murcia)

REAL, MUY VENERABLE Y ANTIQUÍSIMA ARCHICOFRADÍA DE LA PRECIOSÍSIMA SANGRE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 1411. Color: Rojo Lugar: Desde la Iglesia de Ntra. Sra. del Carmen Fecha de Inicio: Miércoles, 23 de marzo del 2016 Hora de inicio: 6'00 de la tarde

Itinerario:

18:00h,C/ Alameda de Colón, Plaza Marques de Camachos, Avenida de Canalejas, Puente Viejo, Plaza Martínez Tornel, C/ Tomás Maestre, Glorieta de España, C/ Arenal, 19:00h, Plaza Cardenal Belluga, C/ Apóstoles,20:45h, C/ Oliver, Plaza de la Cruz, C/ Trapería, Plaza Santo Domingo, C/ Santa Ana, Plaza Santa Ana, Gran Vía Alfonso X el Sabio, Plaza Santo Domingo, C/ Basabé, C/ Echegaray, Plaza Romea, C/ Fernández Ardavín, Plaza Santa Gertrudis, Calderón de la Barca, Plaza José Esteve Mora, Plaza San Bartolomé, C/ Santa Catalina, Plaza Santa Catalina, Plaza de las Flores, C/ Cristo de la Esperanza, Plaza San Pedro, C/ Jara Carrillo, Plaza Martínez Tornel, Puente Viejo, Avenida de Canalejas, Plaza Camachos, Alameda de Colón, 22:30h, Iglesia N.S. del Carmen.

MIÉRCOLES SANTO (MURCIA) - PROCESIÓN DE LA REAL, MUY VENERABLE Y ANTIQUÍSIMA ARCHICOFRADÍA DE LA PRECIOSÍSIMA SANGRE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO EN UN MAPA MÁS GRANDE

11 pasos:

1. San Vicente Ferrer (2011)

Escultor: Ramón Cuenca Santo

2. Samaritana (1799)

Escultor: Roque López

3. Jesús en casa de Lázaro (1985)

Escultor: José Hernández Navarro

4. Lavatorio (1952)

Escultor: Juan González Moreno

5. Negación

Escultores:

- Cristo: Gregorio Molera (1948)

- San Pedro: Nicolás de Bussi (1699)

6. Pretorio

Escultores:

- Cristo: Nicolás de Bussi (1699)

- Pilatos y Berrugo: José Sánchez Lozano (1945)

- Soldados: José Molera (1948)

7. Hijas de Jerusalén (1956)

Escultor: Juan González Moreno

8. Cristo de las Penas (1986)

Escultor: José Hernández Navarro

9. Cristo de la Sangre (1693)

Escultor: Nicolás de Bussi

10. San Juan (1905)

Escultor: Juan Dorado Brisa

11. Dolorosa (1787)

Escultor: Roque López