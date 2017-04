Martes Santo (Semana Santa de Murcia)

HERMANDAD DE ESCLAVOS DE NUESTRO PADRE JESÚS DEL RESCATE Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA ESPERANZA 1946. Color: Morado y Blanco, Verde y Blanco Lugar: Desde la Iglesia de San Juan Bautista Fecha de Inicio: Martes, 22 de marzo de 2016 Hora de inicio: 7'00 de la tarde

9,30 h. Misa de comunión general. Iglesia de San Juan Bautista.11 h. Misa crismal. Schola Gregoriana de Murcia. Santa Iglesia Catedral de Santa María.

19 h. Salida de la procesión de Nuestro Padre Jesús del Rescate y María Santísima de la Esperanza. Iglesia de San Juan Bautista.

20 h. Salida de la procesión del Santísimo Cristo de la Salud. Iglesia de San Juan de Dios

Itinerario:

19:00h, Plaza San Juan, C/ Tahona, Arco de San Juan, Plaza Ceballos, C/ Villacís, C/ Apóstoles,19:50h, Plaza Cardenal Belluga (rodeándola), C/ Salzillo, Plaza Hernández Amores, C/ Trapería, Plaza Santo Domingo (por la izquierda), C/ Merced, C/ Alejandro Séiquer, Plaza Cetina, C/ Isidoro de la Cierva, C/ Villacís, Plaza Ceballos, Arco de San Juan, C/ Tahona, 21:50h Plaza San Juan.

1. Cruz Guía (1955)

Escultor: Vicente Segura.

2. María Stma. de la Esperanza (1948)

Escultor: José Sánchez Lozano.

3. Nuestro Padre Jesús del Rescate (s. XVII)

Escultor: Anónimo.

PONTIFICIA, REAL, HOSPITALARIA Y PRIMITIVA ASOCIACIÓN DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA SALUD 957. Color: Blanco y Rojo. Lugar: Desde la Iglesia San Juan de Dios Fecha de Inicio: Martes, 22 de marzo del 2016 Hora de inicio: 8'00 de la noche

Itinerario:

Plaza Cristo de la Salud, C/ Eulogio Soriano, C/ Pintor Villacis, Plaza de los Apóstoles, Plaza Cardenal Belluga, Entrada al Palacio Episcopal, C /Frenería, C/Puxmarina, C/ Sociedad, Plaza de San Bartolomé, Plaza José Esteve Mora, C/Calderón de la Barca, Plaza Santa Gertrudis, C/Fernández Ardavin, Plaza del Romea, C/ Echegaray, C/ Basabé, Plaza Santo Domingo, C/ Trapería, Plaza Hernández Amores, C/barrionuevo, Plaza Cetina, C/pintor Villacis, C/Eulogio Soriano, Plaza Cristo de la Salud.

1. Nuestro Padre Jesús de las Mercedes

Nicolás Salzillo y Gallo, 1713-1725

2. San Juan Evangelista

Roque López López, 1791

3. Santísima Virgen del Primer Dolor

Francisco Salzillo y Alcaraz, hacia 1740

5. Santísimo Cristo de la Salud

Anónimo, ss. XV-XVI