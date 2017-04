Lunes Santo (Semana Santa de Murcia)

REAL, ILUSTRE Y MUY NOBLE COFRADÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL PERDÓN 1600. Color: Magenta. Lugar: desde la Iglesia de San Antolín Mártir Fecha de Inicio: Lunes, 21 de marzo de 2016 Hora de inicio: 7'00 de la tarde

Itinerario:

19:00h,Plaza San Antolín, C/ Vidrieros, C/ Sagasta, Plano San Francisco, Plaza San Julián, C/ San Pedro, Plaza San Pedro, C/ Jara Carrillo, Plaza Martínez Tornel, C/ Tomás Maestre, Glorieta de España, C/ Arenal, 20:30h,Plaza Cardenal Belluga, C/ Escultor Salzillo, Plaza Hernández Amores, C/ Trapería, Plaza Santo Domingo, C/ Basabé, C/ Echegaray, Plaza Julián Romea, C/ Fernández Ardavín, Plaza Santa Gertrudis, C/ Calderón de la Barca, Plaza José Esteve Mora, Plaza San Bartolomé, C/ Santa Catalina, Plaza Santa Catalina, Plaza de las Flores, C/ Cristo de la Esperanza, Plaza San Pedro, C/ San Pedro, Plaza San Julián, C/ del Pilar, C/ Vidrieros, 23:00h, Plaza San Antolín.

11 pasos:

1. Ángeles de la Pasión – Escultor: José Hernández Navarro (2012)

2. Jesús en Getsemaní – Escultor: José Hernández Navarro (1996)

3. Prendimiento de Jesús – Escultor: José Sánchez Lozano (1947-48)

4. Jesús ante Caifás – Escultores: Salvador Castillejos (1944) y Damián Pastor (1897)

5. La Flagelación – Escultor: José Sánchez Lozano (1945)

6. Coronación de Espinas – Escultor: José José Hernández Navarro (1982)

7. Encuentro en la Vía Dolorosa – Escultores: Cristo. José Sánchez Lozano (1948). Virgen y San Juan. Miguel Martínez Fernández (1924)

8. Verónica – Escultor: Francisco Toledo Sánchez (1954)

9. Ascendimiento – Escultor: José Hernández Navarro (1988)

10. Santísimo Cristo del Perdón – Escultores: Francisco Salzillo (1733-1734)

11. Nuestra Señora de la Soledad – Escultor: José Sánchez Lozano (1948)