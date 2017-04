Jueves Santo (Semana Santa de Murcia)

REAL, MUY ILUSTRE, VENERABLE Y ARCHICOFRADÍADE LA PRECIOSÍSIMA SANGRE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 1980. Color: Negro y Rojo. Lugar: Desde la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen Fecha de Inicio: Jueves, 24 de marzo de 2016 Hora de inicio: 6'30 de la tarde

11:30 h. Adoración de la reliquia del Lignum Crucis, coro Ars Música, y entronización del Santísimo Cristo de Santa Clara. Iglesia conventual de Santa Clara.

12 h. Besapié al Cristo de la Misericordia. Iglesia de San Miguel Arcángel.

12:15 h. Traslado del Santísimo Cristo de Santa Clara la Real desde el convento de Santa Clara hasta la iglesia de San Bartolomé

12:30 h. Encuentro con la Virgen de la Soledad en el Arco de Santo Domingo. Posterior procesión de recogida.

16 h. Oficios de la Cena del Señor. Iglesia de Jesús.

16 h. Cantos de auroros en la plaza de San Agustín.

18 h. Misa In Coena Domini. Schola Gregoriana de Murcia. Iglesia de San Miguel Arcángel.

18:30 h. Salida de la procesión de la Soledad. Iglesia arciprestal de Ntra. Sra. del Carmen.

22 h. Salida de la procesión del Silencio. Iglesia de San Lorenzo Mártir.

Itinerario:

18:30h, C/ Alameda de Colón, Plaza Camachos, Avenida de Canalejas, Puente Viejo, Plaza Martínez Tornel, C/ Jara Carrillo, Plaza San Pedro, C/ Cristo de la Esperanza, Plaza de las Flores, Plaza Santa Catalina, Gran Vía, C/ Frenería,20:30h, Plaza Cardenal Belluga, Entrada al Palacio Episcopal, Glorieta de España, C/ Tomás Maestre, Plaza Martínez Tornel, Puente Viejo, Avenida de Canalejas, Plaza Camachos, Alameda de Colón, 21:40h Iglesia N.S. del Carmen. 22:00j Iglesia parroquial de San Lorenzo Alejandro Séiquer Merced Santo Domingo Trapería Hernández Amores Salzillo,23:15j Cardenal Belluga Apóstoles Oliver Hernández Amores Barrionuevo Cetina Alejandro Séiquer 00:00j Iglesia parroquial de San Lorenzo

3 pasos:

1. Cristo de la Humillación (siglo XVII)

Escultor: Anónimo

2. Cristo del Amor de la Conversión del Buen Ladrón (2011)

Escultor: José Hernández Navarro

3. Nuestra Señora de la Soledad (1985)

Escultor: Antonio Campillo

Itinerario:

C/ Alejandro Séiquer, C/ Merced, Plaza Santo Domingo, C/ Trapería, Plaza Hernández Amores, C/ Salzillo, Plaza Cardenal Belluga, C/ de los Apóstoles, C/ Isidoro de la Cierva, Plaza Cetina, C/ Alejandro Séiquer, Iglesia de San Lorenzo

2 pasos:

1. Stmo. Cristo del Refugio (siglo XVII)

Escultor: Anónimo.

COFRADÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL REFUGIO Procesión del Silencio 1942. Color: Negro y morado. Lugar: Desde la Iglesia parroquial de San Lorenzo Mártir Fecha de Inicio: Jueves, 24 de marzo de 2016 Hora de inicio: 22:00 de la noche

22,00 Iglesia parroquial de San Lorenzo, Alejandro Séiquer,Merced,Santo Domingo,Trapería,Hernández Amores,Salzillo,23,15,Cardenal Belluga,Apóstoles,Oliver Hernández Amores Barrio nuevoCetinaAlejandro Séiquer, 00,00 Iglesia parroquial de San Lorenzo

1.Paso: SANTÍSIMO CRISTO DEL REFUGIO

Anónimo, s. XVI