Domingo de Resurrección (Semana Santa de Murcia)

REAL Y MUY ILUSTRE ARCHICOFRADÍA DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO RESUCITADO 1948. Color: Blanco y dorado Lugar: desde la Iglesia de Sta. Eulalia Fecha de Inicio: Domingo, 27 de marzo de 2016 Hora de inicio: 8'15 de la mañana

8,15 h. Salida de la procesión de Nuestro Señor Jesucristo Resucitado. Iglesia de Santa Eulalia.

14,30 h. Al finalizar la procesión del Resucitado y en la plaza de Santa Eulalia, pregón de cierre

de la Semana Santa, a cargo del Ilmo. Sr. D. Ramón Sánchez-Parra Servet, presidente del Real

y Muy Ilustre Cabildo Superior de Cofradías de Murcia.

Itinerario:

20:15h, Plaza Santa Eulalia, C/ San Antonio, C/ Isidoro de la Cierva, Plaza Cetina, C/ Barrionuevo, Plaza Hernández Amores, C/ Trapería, Plaza Santo Domingo, C/ Basabé, C/ Echegaray, Plaza Julián Romea, C/ Fernández Ardavín, Plaza Santa Gertrudis, C/ Calderón de la Barca, Plaza José Esteve Mora, Plaza San Bartolomé, C/ Santa Catalina, Plaza Santa Catalina, Plaza de las Flores, C/ Cristo de la Esperanza, Plaza San Pedro, C/ Jara Carrillo, Plaza Martínez Tornel, C/ Tomás Maestre, Glorieta de España, C/ Arenal, 11:15h, Plaza Cardenal Belluga, C/ Apóstoles, C/ Pintor Villacis, Plaza Ceballos, C/ Simón García, C/ Joaquín Costa, 12:45, Plaza Santa Eulalia.

11 pasos:

1. San Miguel Arcángel (1994)

Escultor: Francisco Liza Alarcón.

2. Cruz Triunfante (1917)

Escultor: Clemente Cantos Sánchez.

3. Nuestro Señor Jesucristo Resucitado

Escultores: José Planes. (1949) y García Mengual. (1972)

4. Las Tres Marías y el Ángel (1993)

Escultor: Antonio Labaña Serrano.

5. Aparición de Jesús a Mª Magdalena (1982)

Escultor: Antonio Labaña Serrano.

6. Discípulos de Emaús (1983)

Escultor: Antonio Labaña Serrano.

7. Aparición de Jesús a Tomás

Escultores:

- Apóstoles: Francisco Sánchez Araciel. (1912)

- Cristo: José Hernández Navarro. (1994)

8. Aparición de Jesús en el Lago Tiberiades (1987-89)

Escultor: Antonio Labaña Serrano.

9. Ascensión (2000)

Escultor: José Hernández Navarro.

10. San Juan Evangelista (1912)

Escultor: Venancio Marco.

11. Virgen Gloriosa (1950)

Escultor: José Mª Sánchez Lozano.