Domingo de Ramos (Semana Santa de Murcia)

PONTIFICIA, REAL Y VENERABLE COFRADÍA DEL STMO. CRISTO DE LA ESPERANZA, MARÍA STMA. DE LOS DOLORES Y DEL SANTO CELO POR LA SALVACIÓN DE LAS ALMAS 1754. Color: Verde Lugar: Desde la Iglesia de San Pedro Apóstol Fecha de Inicio: Domingo, 20 de marzo de 2016 Hora de inicio: 6'00 de la tarde

10 h. Misa In Dominica Palmarum. Schola Gregoriana de Murcia. Santa Iglesia Catedral de Santa María.

11 h. Traslado de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder desde la iglesia de San Nicolás de Bari al convento de las madres capuchinas del Malecón.

18 h. Salida de la procesión del Santísimo Cristo de la Esperanza. Iglesia de San Pedro Apóstol.

Itinerario:

18:00h,Plaza San Pedro, Jara Carrillo, Plaza Martínez Tornel, C/ Tomás Maestre, Glorieta de España, C/ Arenal, 18:55h, Plaza Cardenal Belluga, C/ Salzillo, Plaza Hernández Amores, C/ Trapería, Plaza Santo Domingo,C/ Santa Ana, Plaza Santa Ana, Alfonso X El Sabio, C/Santa Clara, C/ Echegaray, Plaza de Romea, C/ Fernández Ardavín, Plaza Santa Gertrudis, C/ Calderón de la Barca, Plaza José Esteve Mora, Plaza San Bartolomé, C/ Santa Catalina, Plaza Santa Catalina, Plaza de las Flores, C/ Cristo de la Esperanza, Plaza San Pedro.23:15, Iglesia de San Pedro

8 pasos:

1. Dejad que los niños se acerquen a mí – Escultor: Francisco Liza Alarcón (2009)

2. Arrepentimiento y perdón de María Magdalena – Escultores: Francisco Liza Alarcón (1983) y Antonio Castaño Liza (2014)

3. Entrada de Jesús en Jerusalén – Escultor: José Hernández Navarro (1984-87)

4. San Pedro Arrepentido – Escultor: Francisco Salzillo (1780)

5. Nuestro Padre Jesús Nazareno – Escultor: Santiago Baglietto (1817)

6. San Juan Evangelista – Escultor: Antonio Labaña Serrano (1984)

7. María Stma. de los Dolores – Escultor: Francisco Salzillo (1756)

8. Stmo. Cristo de la Esperanza – Escultor: Francisco Salzillo (1755)