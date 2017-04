La Salve de Juan Antonio Navarro sobrecoge a los azules

‘Salve, Regina, mater misericordiae / vita, dulcedo, et spes nostra, salve. / Ad te clamamus, exules filii Evae. / Ad te suspiramus, gementes et flentes, / in hac lacrimarum valle’... La Salve, la que escribió el lorquino Juan Antonio Gómez Navarro, maestro de capilla de la catedral mezquita de Córdoba, resonó en la noche de este sábado en la iglesia de San Francisco. Lo hizo en un templo abarrotado de azules que en medio de un silencio sepulcral escucharon la pieza, una plegaria de alabanza que solo un enamorado de la Dolorosa podía componer. Las notas del órgano de San Francisco, el único que queda de los que había en la ciudad, se hicieron sentir con tal intensidad que su sonido sobrecogía a los mayordomos que aguardaban su entrada en el carrerón de San Francisco.

Allí, los más veteranos, padres y abuelos, compartían espacio con los más jóvenes que se incorporan a la cofradía, en lo que se considera como el inicio azul. Todos, portando velas, rezaron por los difuntos. Por aquellos que ya no están y que el año anterior vivieron esos instantes. Lo hicieron casi en silencio, con un recogimiento absoluto solo roto en contadas ocasiones por los más pequeños con preguntas que eran respondidas a modo de susurro.

Uno a uno entraron en el templo a través de la Sacristía situándose en el entorno más inmediato de la Santísima Virgen de los Dolores que aparecía junto a la Capilla Mayor en su trono y a lo largo de todo el pasillo central hasta la puerta de la entrada principal. El incienso se esparció por toda la nave del templo y las notas de La Salve se dejaron sentir con mayor intensidad.

Aún hoy se denota la tristeza y nostalgia que sentía su autor, Gómez Navarro, por la Dolorosa, por no poder estar a su lado, cuando la escribió hace 114 años. En la lejanía, supo transmitir y hacer llegar a través de la música lo que sentía su corazón muy lejos de la tierra que mejor podía inspirarle. Sus sentimientos se hacen patentes en la partitura a modo de poesía.

Decía el historiador cordobés José Galisteo Martínez que realizó un análisis musical de La Salve de Juan Antonio Gómez Navarro que solo un corazón enamorado, lleno de pasión y al borde de la locura podía componer una obra de tal belleza. Y lo hizo, según expresaba, para exaltar los valores maternales y sacros que hacen enaltecer la figura de la Santísima Virgen de los Dolores como Madre de Jesús, Madre de todos.

La sonoridad de las voces que la interpretaron -la Agrupación Coral Amadeus- fue única, con la compañía del órgano del templo. Sus 1.177 piezas fueron recuperadas hace algunos años, convirtiéndolo en fundamental dentro del patrimonio de la cofradía. El maestro organista portugués Dinarte Machado fue entonces el encargado de devolverle su voz. El artesano quiso que la primera pieza que se interpretase en él fuera precisamente la Salve de Gómez Navarro. No cesó en su intento hasta recuperar en su integridad el instrumento. Desde entonces se ha establecido un diálogo especial entre el órgano de San Francisco y el maestro organista portugués. Ese vínculo se estableció durante los largos meses en que se encargó de devolverle el esplendor que tuvo antaño.

Y otra de las personas que tuvieron mucho que ver en la recuperación del órgano fue el presidente de honor del Paso Azul, Cristóbal Alcolea Paredes. Durante su mandato se iniciaron todos los trámites para lograr su puesta en valor que más tarde culminaron con el interés mostrado por el Gobierno regional a través de un plan para recuperar los órganos de los templos murcianos.

Excepcionales características

Esfuerzos de unos y otros que cada año permiten escuchar una pieza única en un entorno único, el que da contar con un instrumento de excepcionales características. Los expertos aseguran que Gómez Navarro pensó en la Dolorosa en todo momento a la hora de escribir la pieza, pero que también fue creada para ser interpretada en San Francisco y con el órgano que ocupa su coro alto. Sin duda, sus manos, sus dedos, sentían durante su composición las teclas de marfil del órgano de San Francisco. La sonoridad del templo y las voces que cada año la interpretan hacen que todos disfruten de un momento único al que cada vez asisten más turistas.