Cánticos con música de José Alcázar y letra de José Pallarés para la Dolorosa

La iglesia de San Francisco aparecía ayer a mediodía abarrotada de público durante la misa solemne en honor de la Santísima Virgen de los Dolores, titular de la Hermandad de Labradores, Paso Azul. La imagen de Capuz se mostraba en su trono rodeada de rosas y luciendo el manto azul de Cayuela, que ha sido restaurado recientemente. Y, junto a ella, decenas de centros y ramos de rosas que fueron llegando a lo largo de todo el día como regalo por su onomástica de mayordomos y asociadas. Las puertas del templo permanecieron abiertas desde bien temprano para permitir el acceso de los fieles, que no cesaron de acudir durante todo el día para rezar frente a la Madre.

Durante la misa solemne, se entonaron los tradicionales cánticos a la Virgen de los Dolores con letra de José Pallarés y música de José Alcázar García de las Bayona, además del 'Mater Dolorosa' de Ginés Abellán. Antes de finalizar la celebración, el presidente del Paso Azul, José María Miñarro González, entregó medallas a los nuevos mayordomos y un pin a los jóvenes que este año cumplen la mayoría de edad. Poco después, se llevaba a efecto el nombramiento de Mayordomo de Honor a título póstumo a Serafín Piñeiro Martínez. Su familia, por expreso deseo, quiso que fueran sus nietos, María, Germán, Paola y Jimena, junto a uno de sus hijos, Germán, los que recogieran la distinción enmarcada en un gran cuadro. La entrega la hizo José María Miñarro, que dijo de Serafín Piñeiro que era «auriga, caballista, palafrenero, histórico componente de la Comisión de Caballos, Moisés, Tiberio o fiel acompañante del Escuadrón de la Guardia Civil», que escolta a la Dolorosa en la procesión de Viernes de Dolores.

Miñarro lamentó no haber podido entregar la distinción en vida. «Siempre he dicho que no me gustan los homenajes póstumos y estoy convencido de que los reconocimientos se deben hacer en vida. Pero ninguno podíamos imaginar que un ejemplo de fortaleza como era Serafín se nos fuera tan pronto».

Y concluyó diciendo que, «aunque sea tarde, hoy [por ayer] hacemos justicia. Porque el Paso Azul tiene memoria y no olvida a su gente, a quienes lo han dado todo por esta Hermandad. Eso es lo que los azules le decimos a su familia: Serafín sigue con nosotros, porque no lo olvidamos. Y seguro que él estará enganchando caballos en el cielo para la próxima procesión».

Su hijo Germán agradeció la distinción afirmando que «hay títulos que ensalzan a personas y personas que ensalzan títulos. Mi padre responde al segundo tipo». Admitió que habría dicho que no merecía el título y que «ser azul al estilo de mi padre es tan sencillo como vivir el día a día con trabajo, humildad, pasión y coraje. El nos dejó bien claro que más alto que nosotros, solo el cielo».