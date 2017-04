Cientos de azules acompañan a la Dolorosa en la madrugada de serenata

¡Silencio!, callad... que me parece haber oído el crujir de la puerta. No, imposible, aún es pronto. Y mirando a lo más alto de la torre campanario me doy cuenta de que todavía faltan unos minutos para que las manecillas del reloj lleguen a las doce. De nuevo las miradas se dirigen al umbral de San Francisco. Nada, cerrado a cal y canto y ni siquiera se vislumbra movimiento alguno que pueda llevar a pensar que el halo de luz que estamos esperando está a punto de convertir la noche en día.

Ya queda menos, aunque las últimas horas se me han hecho días y los minutos, horas. El reloj de San Francisco parece querer juguetear con todos. Su juventud, sustituyó al destruido por los terremotos de mayo de 2011, le permite recrearse en una noche en la que todas las miradas se fijan en él a la espera de que marque el inicio de la madrugada. Será entonces cuando todos se olviden de sus travesuras, de su gran esfera, para centrar su mirada en la que llena de luz nuestras vidas, la que da sentido a todo, la que compartió junto a su Hijo el dolor y amor de su sacrificio.

Y en esta noche aún oscura hasta la primavera parece haberse aliado con los azules. Los rayos de sol de los últimos días han dejado de lado el frío y propiciado que grandes ramos de flores de azahar cuajen los naranjos de la calle Nogalte. Un último empujón de las manecillas las sitúa en la madrugada. Ya es el 'día más azul del año', ya llegó la madrugada del Viernes de Dolores, es el momento del reencuentro... Las campanas comienzan a repicar mientras se hace el silencio, ahora ya en la madrugada.

La talla de Capuz preside esta noche el primer desfile bíblico pasional

Nadie quiere perderse ninguno de los movimientos de la puerta que comienza a abrirse despacio, muy despacio. Entre la rendija de uno y otro portón comienza a vislumbrarse el trono de plata que labró para la Dolorosa el orfebre sevillano Juan Borrero y que estrenó otra primavera, la de 2007. El silencio permite escuchar los cortos pasos de los que la llevan en brazos. Y salvada la portada de piedra aparece la Dolorosa mientras un mar de pañuelos azules la reciben al grito de «¡viva la Virgen de los Dolores!», «¡viva la Reina del Cielo!», «¡viva nuestra Madre!»... Clamores desgarradores que salen de las gargantas de los azules que llevan todo un año soñando con ver a la imagen de Capuz en su todo su esplendor. Suenan 'Las Caretas' y los azules se emocionan. Y las lágrimas aparecen en los rostros de todos que intentan guardar en sus retinas estos instantes que están a punto de acabar.

La despedida se hace triste, pero la recompensa llegará en unas horas cuando la iglesia de San Francisco acoja la misa solemne en honor a la Santísima Virgen de los Dolores. Y esta tarde vuelva a cruzar el umbral de su templo para recorrer junto a su hijos la ciudad en la primera procesión, la que abre la Semana Santa lorquina, el primero de los desfiles bíblico pasionales que presidirá y el que contará con una representación del resto de cofradías. En su setenta y cinco aniversario se espera que unas trescientas mujeres ataviadas con la clásica mantilla la escolten.