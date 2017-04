Jornada de reencuentro antes de la procesión

«Lo que más vendo son tambores, frutos secos y juguetes. Pero a veces, cuando los niños lloran y los padres no llevan dinero encima, a mí me da pena y no les cobro». Son palabras de Antonio Chica, 'el Lolo', de 57 años, que ayer, como hace desde 1967, colocó su puesto de venta ambulante en la Plaza San Sebastián, un punto estratégico por donde pasaron los 15 tronos californios de la Magna Procesión del Cristo del Prendimiento.

Chica, natural de Torredelcampo (Jaén), nunca se ha perdido la Semana Santa de Cartagena. «La primera vez que vine aquí tenía 7 años y ya empecé a vender palomitas y trozos de coco con mi padre», explicó. Tampoco faltará al Bando de la Huerta. Ni se perdió el carnaval de Cádiz. «A final de mes también colocaré mi puesto en la Romería de la Virgen de la Cabeza, en Andújar», apuntó con orgullo.

A la misma vez que este vendedor despachaba a los clientes, miles de personas, entre ellas turistas extranjeros y visitantes de diferentes puntos de España, paseaban por la calle Puerta de Murcia escoltados, a ambos lados, por una larga fila de sillas, que hasta bien entrada la tarde no empezaron a ser ocupadas por los primeros espectadores. «Tan seguidos son los desfiles en Cartagena que, como ves, son capaces de movilizar a una gran cantidad de gente. Es increíble», comentó Antonio Fernández, acompañado de su señora, en el bar La Tartana.

Los turistas aprovechan el buen tiempo para recorrer la ciudad y visitar lugares como el Teatro Romano

De hecho, una estampa habitual en estas fechas son las terrazas del casco histórico llenas. Salir con los amigos o la familia es una tradición que, como tal, nunca falta a su cita. Así ocurrió tanto el Miércoles Santo como los días anteriores de Semana Santa. «Es una inundación de gente», le dijo un señor mayor a su nieto mientras caminaba, a paso ligero, por la calle San Miguel. Allí, junto a la iglesia de Santa María de Gracia, se juntaron a la hora de la comida varios grupos, todos dispersos por los puntos de venta de postales, pines y pañuelos que se colocaron para ir caldeando el ambiente.

En este punto del casco histórico se quedaron asombrados los hermanos Alfonso García, dos madrileños afincados en Cartagena. En todo momento estuvieron acompañados por la familia García: Eva, Carlos, Elena, Horacio y la pequeña Marta. «Lo que más me gusta de esta procesión es el barroquismo, las luces y las flores de los tronos, algo muy típico de aquí», indicó Horacio, que fue inmediatamente interrumpido por Carlos. «Antes de ver a los californios tomaremos un asiático, pero todavía no sabemos si en el Casino o en el bar Sol», añadió.

Una visita cultural

Unos metros más adelante, en la calle Jara, justo en la zona que da a la parte trasera de la iglesia, un grupo de excursionistas buscaba un lugar de tapeo. «Creo que al final comeremos en el Club Náutico, que tiene unas vistas preciosas», señaló el cartagenero Miguel Ros, que hizo de guía turístico y enseñó a «tres buenos amigos», Daniel Alvariño y Francisco y Ana Solano, el Teatro Romano, el Castillo de la Concepción y el Molinete. «Hemos hecho una visita cultural por la ciudad. Yo realmente nací aquí y estudié el Bachiller con Arturo Pérez-Reverte, pero después ya me fui a vivir a Murcia», recordó Solano.

Pedro Antonio García fue militar en Palma de Mallorca y, mientras compartía unas patatas bravas y un pincho de berenjenas a la miel con sus amigos, aseguró que «en aquella época recuerdo que venía a Cartagena exclusivamente» para ver los cortejos. «Somos procesionistas y salimos en el San Juan. Además, el Miércoles Santo nos juntamos y recorremos los puntos estratégicos del desfile, como las calles Aire, Cañón y Mayor», comentaron el resto de compañeros, Juan Raúl Castillo, Pepe Ortuño, José Ángel García, Juan Ramón Cremades y Tomás Antonio García.

Un par de mesas más allá, los músicos David Rodríguez, Antonio López, Marina Saura, Helena Hernández y Ana García, todos ellos violinistas del Sepulcro, picoteaban algo en La Uva Jumillana horas antes del desfile, recién salidos del ensayo y cargados con los trajes correspondientes para la procesión del Santo Entierro. «Sin duda, lo mejor de la Semana Santa es reencontrarse con los amigos, recordar la niñez y, a fin de cuentas, desconectar del día a día y disfrutar de este ambiente tan espectacular», reconoció Helena Hernández.