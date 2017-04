Ni un paso más

Conservo una imagen difusa de la primera vez que mis padres me llevaron a ver la procesión del Miércoles Santo. En mi memoria se mezclan luces y colores con refulgentes tallas que se teñían de encarnado en nocturnas volutas. Recuerdo también unos capirotes inmutables vestidos en colores vivos (amarillos, rojos, blancos, azules) y recuerdo también niños de mi edad vestidos de nazarenos que me regalaron caramelos... y muy poco más. Por el contrario, si confuso es mi recuerdo visual de la procesión, es muy nítida la sensación que dejó en mí aquella experiencia: estaba tan impresionado que, al finalizar la procesión, yo quería ser «cali».

Tenía razón el clásico: cuando los ojos ven lo que nunca vieron, el corazón siente lo que nunca sintió y sospecho que eso debió de pasarme a mí aquel día, aunque en la infancia todo es, ciertamente, casi siempre nuevo.

Pasados los años desfilé de capirote en la procesión del Miércoles Santo (décadas de los 70-80 del siglo pasado) y me recuerdo a mí mismo, muy joven por entonces, reflexionando que «objetivamente» ninguna procesión podía compararse a esa en la que yo salía. Sólo había un pequeño problema, en aquellos años ya se oían voces críticas que acusaban a la procesión de larga y lenta, pero yo la había conocido así y así me gustaba: Granaderos, Representación, La Cena, La Oración, El Ósculo, El Prendimiento, los Judíos, La Flagelación, La Coronación, San Pedro, San Juan y la Virgen.

De los nueve grupos escultóricos que procesionaban cinco los había esculpido Mariano Benlliure, dos Sánchez Lozano, uno Coullaut Valera y otro Juan García Talens, y eso sin contar con que, en dos de ellos, aún se dejaba sentir la mano y la obra de Francisco Salzillo. Una media de calidad, como ven, casi insuperable. Estas nueve obras procesionaban en sendos tronos de los que los tres últimos eran de estilo cartagenero (no hay más que decir) y, en los demás, la talla era de tan altísima calidad que difícilmente podrán volver a encargarse obras de arte tales como el trono de El Prendimiento o el de La Oración del Huerto. Si pueden acérquense a la iglesia a verlas este Miércoles Santo por la mañana: son simplemente maravillosas.

Decididamente tenía razón el clásico: los ojos de quienes venían a Cartagena en Miércoles Santo, veían en esos once tercios y esos nueve tronos lo que nunca habían visto y, precisamente por eso, sentían en su corazón lo que nunca habían sentido. Los californios, el Miércoles Santo, llegaban al corazón de la gente usando de una fórmula maravillosa e infalible donde todos y cada uno de los ingredientes eran de la máxima calidad posible.

Sin embargo algo pasó al final de la década de los setenta. Los tercios de capirotes se alargaron y en lugar de ofrecernos cosas no vistas empezó a ponerse de moda la costumbre de ofrecer más de lo mismo; aparecieron nuevas agrupaciones y nuevos tronos y tallas que, en general, no aumentaron el nivel medio de calidad de la procesión y sí, por el contrario, la alargaron hasta casi convertir en cierta la vieja acusación infundada de que era una procesión larga y lenta. Hoy la calidad media el Miércoles Santo ya no es la de las imágenes de Benlliure ni la calidad de la talla es la de La Oración o El Prendimiento. Algo pasó en aquellos años que llevó a errar -a mi juicio- el camino, pues se prefirió el «más» al «mejor» y así, mi procesión, la procesión «objetivamente» más bonita, se resintió.

Creo que por ese camino no habría que dar ni un paso más y ese es el título y el sentido de este artículo, porque la del Miércoles Santo sigue siendo la procesión bonita que encierra dentro de sí esa procesión bonita que cuando yo era niño me hablaba al corazón y porque esa es, junto a otras, la misión de los californios: hacernos ver cosas nunca vistas que nos hagan sentir en el corazón sentimientos no imaginados. Suerte este año californios. Va por vosotros.