La Cartagena doliente

En 1991 la Asamblea Regional editó la obra 'Las Cofradías Pasionarias de Cartagena', dos tomos coordinados por Carlos Ferrándiz y Ángel Joaquín García Bravo, que reúnen las aportaciones de acreditados autores como Cristóbal Belda, Pedro María Egea Bruno, Francisco Henares, Elías Hernández Albaladejo, Juan Lanzón, Francisco Mínguez, Vicente Montojo, Rafael Torres, Diego Victoria Moreno y Jesús Cobarro. Un trabajo único por su visión de conjunto, definidor de la identidad de las procesiones de Cartagena, sus continuidades y rupturas históricas, la estructura social que las sustentan y, tal como era el deseo de sus autores, un hito en la investigación que aborda el fenómeno a fondo.

En sus páginas es tratada la historia de las cofradías, la religiosidad popular y la cultura procesionista, el arte de la pasionaria cartagenera, la música y la literatura ligada a ella y una reflexión final con propuestas de futuro.

Además de señalar la bienandanza del libro, deseo abundar en la Pasión, Cruz y Resurrección en la religiosidad popular cartagenera, tras la traza cierta de Paco Henares, querido amigo.

La singularidad de la ciudad es la relectura de la Pasión desde la propia realidad sufriente de su pueblo

Posada de la muerte

Lo primero que afronta Henares es el exceso de foco en la muerte y no en la Resurrección, hallando una posible respuesta en la soberanía del pueblo, que selecciona las vivencias que le calan hondo. La singularidad del procesionismo cartagenero es la relectura de la Pasión desde la propia realidad sufriente de su pueblo, durante siglos acechado por piratas, invasores, epidemias y crisis de subsistencias. Tanto que fue llamada «posada de la muerte», juntando el dato contundente del Acta Capitular del día 28 de abril de 1639, en el que el Ayuntamiento pide al obispo que indique dónde enterrar a los soldados muertos pues el cementerio de Nuestra Señora de Gracia no podía albergar más cadáveres : «(...) por haberse enterrado el último año 1.200 cuerpos y hallarse en medio de la ciudad, por lo cual, y porque exhala mucha fetidez, no se puede pasar cerca de él siendo nociva a la salud, según que los médicos lo tienen declarado». Años después el Concejo (Ayuntamiento) encarga una misa «para que Dios sea servido aplacar su ira y alzar la mano del azote con que parece que hiere a esta Ciudad». Junto a ello, el Barroco presenta en primer plano la piedad de María, la maternización de la caridad. Una madre no deja solo a su hijo. El Prendimiento evidencia el miedo a la situación de frontera, Nuestro Padre Jesús Nazareno carga con su cruz con dignidad, en el Santo Entierro es llevado a su sepultura como un hombre más.

Pasión-Resurrección

La muerte de sus Cristos se humaniza, siendo mineros en Cartagena y La Unión o pescadores en Cabo de Palos. Cofrades y vecinos muestran sus preferencias por unos apóstoles sobre otros, como el San Juan, Marrajo o Californio. Entendemos la figura de San Pedro en su debilidad de cobarde arrepentido, que Cartagena lo hace trabajador del Arsenal en un caso único. Santiago Apóstol cobra protagonismo por la tradición de su vinculación con la evangelización de la ciudad.

Pese a la gran aportación de la Cofradía del Resucitado no es tarea fácil, «colocar la Resurrección como colofón a la Pasión», de hecho es relativamente reciente la iconografía del triunfo sobre la muerte. Desde siglos las fiestas de la Cruz de Mayo han sido lo más próximo a ello, aunque con su jolgorio no fueron entendidas por los racionales ilustrados, que las prohibieron.

La calle cobra protagonismo en la mostración esplendorosa de todo ello, en lo que tiene de lúdico, teatral y catequético. Descomprometido en muchos casos, el universo cofrade expresa la rivalidad y la comunidad, como cualquier familia. Ciertamente la religiosidad popular sigue siendo un misterio, a la que tratamos de buscar explicaciones a tientas.