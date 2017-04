Sol y aperitivos antes de disfrutar de los traslados

Las caras esbozaban sonrisas. Entre tapa y tapa, las anécdotas y los chistes eran los temas de conversación. Bajo un sol radiante y propio de la época primaveral, miles de cartageneros y turistas se congregaron ayer en los bares del casco antiguo para disfrutar, en compañía de amigos y familiares, de las horas previas a la procesión del Martes Santo. El aperitivo se extendió hasta bien entrada la tarde y reunió a personas de todas las edades, desde jubilados hasta pequeños que aprovechaban para dar un cabezada en el carricoche o para corretear alrededor de sus padres. Otros, en cambio, optaron por disfrutar del buen clima, dar un paseo y hacer compras en las tiendas de las calles Carmen y Mayor.

Los puestos de venta ambulante también madrugaron más de la cuenta y no tardaron en colocarse, sobre todo en la calle Santa Florentina y en la Plaza Juan XXIII, para vender hinchables, juguetes y chucherías variadas.

En ese mismo lugar, concretamente en la terraza de la tapería A la Barra, María Ángeles Gómez, María Ros y Belén Sánchez, un grupo de amigas «de toda la vida» pasaron la mañana «tomando un aperitivo y unas cañas». Como todos los años, ellas viven «los desfiles comiendo fuera de casa y disfrutando las procesiones, que son, sin duda, las mejores de España», señalaron.

La jornada atrajo también a turistas extranjeros y a visitantes de diferentes puntos de España

«Las vacaciones de Semana Santa y el buen ambiente que se vive en Cartagena» fueron dos motivos más que suficientes para que la familia Muñoz al completo, «marraja de nacimiento», decidiera dar un paseo «antes de volver a casa, dar de comer a los niños y volver por la noche para ver al Santiago». Ellos tienen conocidos en Madrid, aunque «en esta ocasión no vendrán a la ciudad a ver las procesiones. Vivimos estas fechas con mucha intensidad y la verdad es que pasamos más tiempo en la calle que en casa», comentaron los componentes de los Muñoz.

Madrileños y gallegos

Unos metros más adelante, frente a la Capitanía General, Carmen Martínez confesó que aunque sus primos de «Barcelona, Cieza y Totana no podrán hacer una escapada», seguiría los traslados «tomando un vaso de chocolate con churros» con sus amigas, María Isabel García, Cristina Victoria y Esther Oujo. «Nuestras parejas participan en los cortejos, nunca nos los perdemos porque lo pasamos en grande», indicó María Isabel.

Además de los 1.848 pasajeros que llegaron a bordo del crucero 'Westerdam', otros turistas se 'colaron' en el aperitivo del Martes Santo. La gallega Berta Rodríguez y el madrileño Francisco Sebastián ya son asiduos a disfrutar de las procesiones lejos de su tierra. «Aquí la semana pasional es diferente, tiene mucha historia y genera un gran ambiente en las calles», afirmó el segundo.

Junto a ellos, sus amigos cartageneros, Rubén y Noemí García, presumían «con orgullo» de hacer de anfitriones. «Es la primera vez que han visto el desfile de la Piedad. Pero lo que nunca falta es el picoteo», apuntó uno de los jóvenes, sentados en torno a una mesa en forma de barril.

El mismo itinerario siguió una familia de marrajos «de pura cepa». Carlos y Santiago Bueno, Kiki Jurado, Nacho Bueso y Paco Bueno aseguraron entre cervezas y frutos secos que el Jesús Nazareno «es lo más bonito de nuestra Semana Santa». Antes del desfile, esta familia, como acostumbra, visitó «las iglesias, en especial la de Santa María de Gracia», mientras esperaban a unos amigos de Madrid, Barcelona y Bilbao.

Pero no todos disfrutarán de los cortejos. A algunos, como a Noelia Chumillas, les tocará seguirlos desde la distancia. «Pese a ser de Murcia, debo reconocer que aquí el ambiente es precioso, pero he venido a Cartagena por trabajo y me las perderé», dijo, mientras compartía un pincho con Hiedra y Javier Martínez. «Estamos aquí para ver al Santiago, que, sinceramente, creo que es el mejor de los tres traslados», reconoció Hiedra.