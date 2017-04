«Comencé a salir con la Piedad porque un amigo me regaló el traje de portapasos»

No hay cartagenero que no conozca a Antonio García Micol, Antoñico 'El Lotero', y es que es fácil cruzarse con él por la calle hablando con uno y otro. Le viene de fábrica meterse a la gente en el bolsillo con su peculiar desparpajo y sus mil y una historias de una vida de aventuras y desventuras, ya sea arreglando bicis como vendiendo iguales, en su tierra natal o en la otra punta del mundo. Este Lunes Santo, la ciudad le dio un pequeño homenaje con el reconocimiento de la Sexta Vara, la mayor distinción que concede la Agrupación de Portapasos de la Santísima Virgen de la Piedad. La recibió ante el altar de la Virgen de la Caridad, durante los actos previos a la salida en procesión.

- ¿Cómo se siente al recibir este premio?

- Con una gran alegría, porque es un reconocimiento por todos los años que llevo en la Piedad. Aunque sea una persona extrovertida, soy un poco tímido para este tipo de cosas. Estoy muy agradecido a la Agrupación, porque con este reconocimiento ya van tres homenajes.

- Lleva treinta años en la Piedad. ¿Cómo nació esa devoción?

- Decidí salir en procesión como promesa a raíz de la enfermedad de mi madre. Unos años más tarde, un buen amigo me regaló por sorpresa el traje de portapasos y así fue como comencé a salir el Lunes Santo, hace ya 28 años. Desde ese momento no hay ni una sola Semana Santa en la que no haya acompañado a la Virgen. Por desgracia, este año será el primero que no pueda acompañarla por indicaciones de mi médico.

- Pero usted es de más procesiones. Sale con el Socorro

- Sí, de hecho llevo más tiempo saliendo en el vía crucis del Cristo del Socorro, unos 32 años, aunque me considero marrajo y, por encima de todo, de la Piedad. Como buen cartagenero siento una gran devoción por la Virgen de la Caridad y a fin de cuentas la Piedad se hizo a semejanza de nuestra Patrona. Es a ella a quien siempre me encomiendo, porque siento que muchas veces me ha salvado la vida. Soy un gran creyente, porque considero que creer es ver.

- ¿Cuántas anécdotas atesora por los años que trabajó vendiendo lotería y cupones?

- Podría pasar horas y horas contando historias, porque desde muy pequeño no he parado de ir de un sitio a otro ya sea por trabajo o por el afán de conocer sitios nuevos, como Cuba, Tailandia o Brasil. He arreglado bicicletas y motos, he hecho la propaganda de los toros, he trabajado como zapatero, pescadero e, incluso, estuve un año trabajando en París hasta que regresé a Cartagena para estar más cerca de mis padres y de mis tres hermanos, para poder trabajar en lo que realmente quería. Y así durante un cuarto de siglo, hasta que decidí comenzar a trabajar en la ONCE, gracias a la ayuda de una gran persona a la que nunca olvidaré. Allí he estado hasta mi jubilación hace siete años.

- Pero habrá personas que no se lo hayan puesto tan fácil, ¿es así?

- Efectivamente, cuando era más joven, la gente se metía a veces conmigo por mi estatura y, por aquel entonces, me afectaba mucho. Un día cuando tenía 18 años, volví de los cines Mariola llorando a casa y nunca se me olvidará el consejo que me dio mi padre: «Tú te tienes que hacer a la gente, no la gente a ti». Desde ese momento he aprendido a que no me importe tanto lo que digan los demás y quedarme con las personas que realmente merecen la pena. Y de la gente que no me interesa, simplemente me aparto.