El Cristo Moreno y su futuro retablo

En nuestra Trimilenaria, durante la Cuaeresma, no hay día en que no se celebre algún acto de cofradía de esos que nos distinguen del resto de la semanas pasionales de nuestra indivisible España.

La semana pasada, los amigos Angel Maciá y José Barros, inauguraban la exposición 'Foto Pasión Solidaria' a beneficio del comedor social de la Parroquia de San Diego. Y es que Semana Santa y cofradías también significa solidaridad y ayuda a los demás. Mientras, en otro lugar, se realiza la entrega del premio Procesionista del Año a Paco de la Cerra, acto magníficamente organizado por ese gran luchador que es Santiago Diaz Izquierdo, y no muy lejos de allí, en la Económica, se presenta la primera revista digital de nuestra Semana Grande, de la mano del presidente de la Agrupación del Resucitado, Andrés Mendoza, quien ha sido el pionero en este campo con la difusión de 'Y al Tercer día...Resucitó', gran trabajo de todo su equipo y con una extraordinaria presentación a cargo del reverendo Lázaro Gomáriz.

Podría seguir enumerando uno tras otro multitud de actos más, pero prefiero rescatar solo unos pocos para no empacharles, por lo que termino con el celebrado en la Plaza de la Marina Española, donde Manolo Torres, como presidente de la Asociación Cultural y Deportiva El Pinacho de Santa Lucía, inauguró su Belén de la Pasión mientras hacía entrega de los premios La Pasión 2017 a distintas personalidades en una mañana radiante de luz y sol, tras el cual pasamos después a tomar unas cañas en la marisquería La Marina, acompañadas de una fresquísima quisquilla y una espectacular fritura de pescado de bahía, rodeados por un ambiente con todo el sabor de nuestro Mediterráneo.

Un equipo de expertos de la UPCT ya trabaja para reconstruir el altar de la capilla del Cristo del Socorro en plástico, con impresoras 3D

En unos de estos actos, coincidí con el nuevo presidente de la Agrupación del Cristo del Socorro, José Damián Catalá, que junto a su joven directiva, le está dando un importante impulso a su agrupación, implicando a instituciones y colectivos. Me comentaba que su agrupación es pequeña y no tiene la magnificencia de los marrajos o californios. Tampoco la alegría de los resucitados, pero que ellos, con su hermosa historia y tradición que tan grandes les hace y con su ya conocida austeridad y su queridísimo estandarte, envían un mensaje muy claro: quieren llevar a buen término la promesa que heredaron de su fundador, el Duque de Veragua, que no es otra que custodiar su capilla y la entronización de su Cristo en ella. Como muchos ya sabrán, su capilla será arreglada.

Con su restauración, pretenden borrar de la memoria aquellos tristes días en los que se produjo la desaparición de su Cristo y su altar. Para ello, lo primero que van a hacer es reconstruir el retablo contando con el apoyo y colaboración de la UPCT. Ya hay un grupo de arquitectos de la misma que está elaborando el proyecto. La idea es reconstruir el retablo original mediante una obra audiovisual en 3D y confían en tenerlo terminado antes de la próxima Semana Santa; después, se realizará la reconstrucción física del retablo en plástico mediante impresión en 3D, con su tratamiento final de pintura, adornos y detalles. Calculan que todo el proceso durará cinco años, durante los cuales se podrá admirar esa simulación virtual única en España. La oscuridad que rodeará a los efectos acústicos nos predispondrá a ese acercamiento con el Cristo del Socorro, y luego, la luz que recreará la formación del retablo, junto con una voz profunda que narrará los acontecimientos, nos llevará a un estado de paz completa.

Cata en Los Habaneros

José Damián me contaba todo lo anterior con una ilusión y una alegría que nos contagió a los amigos que compartíamos la cata de vinos organizada por la Hermandad de Caballeros de Lepanto en el mítico restaurante de Los Habaneros. Cerca de 70 invitados de todos los sectores de la sociedad cartagenera se dieron cita para conocer todas las novedades enológicas del que fuera presidente del Real Madrid y presidente de la Corporación Boluda, con cerca de 50 empresas a nivel mundial y una de ellas con sede en la Trimilenaria, Remolcadores de Cartagena SA, Vicente Boluda. Y es que una de estas sociedades, Bodegas Fos, presentaba sus vinos maridados con los magníficos platos de Los Habaneros, bajo la nueva dirección de Bartolomé Vera y su equipo.

La cata fue dirigida por Pablo Vecilla, director comercial de la bodega y el enólogo Andrés Gómez, de La Diligente, que es el distribuidor regional de la bodega y fue un éxito total. En el reservado del restaurante, el jefe de sala Daniel Bellera y su equipo dieron un servicio de la máxima calidad gracias al menú sabiamente elaborado por el chef Juan Páez, uno de los mejores de la ciudad, como quedó patente con los cuatro platos con los que deslumbró a los comensales. La cata se inició con un Fos blanco acompañado de bonito con tomate, cebolla, esponja de tomate y esferificaciones de aceite y tomate; pasamos después a un Fos Maceración Carbonica con el que degustamos un pulpo con parmentier trufado, es decir, pulpo a la plancha sobre patatas trufadas, con aceite cortado y cristal de tomate, plato con el que el chef Páez obtuvo una muy alta nota.

Seguimos con un Fos Crianza con tataki de chato murciano sobre cama de ajo blanco, escabeche de shitake y brotes diversos, para terminar con un Fos Reserva con carrillera de ternera cocinada a baja temperatura y coronada con espuma y romero sobre tortellini bruchetta salteados, otro plato de lujo que les recomiendo probar, avanzándoles desde aquí que pronto podremos disfrutar de unas jornadas gastronómicas de la mano del chef Páez bajo el título de 'La cocina de Los Habaneros, años 90'. Un éxito más de nuestra actividad cofrade y una gran cata en un restaurante emblemático, que vuelve a recuperar el esplendor de sus buenos tiempos y la Agrupación del Cristo que dará mucho que hablar con su nueva capilla, y nuestra Trimilenaria que demuestra una vez más lo viva que está y cómo cada día va a más.

Ya lo dijo el general De Gaulle: «La dificultad atrae al hombre de carácter, porque es en la adversidad que el verdadero hombre se conoce a sí mismo».