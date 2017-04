Hace más de tres lustros, en una Cartagena apocalíptica, unos procesionistas hablábamos de las expresiones típicas que rodean nuestra Semana Santa. Esa reflexión se plasmó en un escrito que sigue vigente, aunque ese lenguaje bizarro está cada vez más contaminado por expresiones foráneas.

Existe una serie de frases, adjetivos y formas gramaticales extraordinarias por su uso y fuerza en su concepto que dan a conversaciones, arengas, discursos, escritos, suplementos de periódico (míticos los del 'Línea') unas características épicas, que los convierten en pequeñas moléculas de endorfinas para el procesionista (y cartagenero de pro, por supuesto). «Cartagenero de pro y hombre bueno donde los haya», frase antológica con una gran carga de significado que se utiliza para definir a un personaje amado y respetado por el escritor, y servir como inicio a una relación de hechos característicos del personaje.

«...» (puntos suspensivos), normalmente utilizados con profusión: para lo contrario del anterior, terminar la relación de adjetivos y hechos que ensalzan a alguien, pero dando a entender que la cosa sigue.

Relacionar sabores, olores y sonidos con sentimientos, recuerdos de la infancia, de la Cartagena que se nos fue: sabor a pipas (viendo la procesión en una silla), olor a claveles (la entrada a Santa María a ver los tronos), sonidos de tambores (sin comentarios).

No podrían faltar expresiones tales como «marco incomparable», que nos llevan a imaginar una gran ciudad, con un centro cuidado y mimado, cuyo edificios relucen al paso de las procesiones. Qué más lejos de la realidad; afortunadas las procesiones nocturnas, porque exceptuando el famoso eje las demás calles dan pena.

Otro sustantivo adjetivado que se usa mucho en este lenguaje barroco es el de «noche levantina», que siempre queda muy bien; así se muestra la situación geográfica de la zona, y la bondad de su clima. La cosa podría quedar así: marco incomparable en la noche levantina.

He dejado para el final las frases más bizarras y mostrencas que dan grandeza, emoción, a todo escrito: «ascua de luz», usada sobre todo para hablar y definir los llamados tronos cartageneros, en particular el de San Juan. Se puede adornar y recargar con las expresiones anteriores, produciendo un rompecabezas donde todas las piezas se ensamblan a gusto del consumidor. La mejor de todas, para mi gusto, es la de «palma cimbreante», que se usa exclusivamente para describir el paso cadencioso de la imagen del Evangelista llevada por portapasos. Me imagino que cuando los tronos iban con ruedas el cimbreo de la palma la producían los frenazos del chasis.

Pero esta relación de características me hace recordar que yo ensayé con el palo de la escoba por el pasillo de casa, y por la antigua lonja, para finalmente desfilar con emoción. También me trae a la memoria mi primer Viernes de Dolores y Miércoles de Ceniza fuera de Cartagena, estudiando en una ciudad extraña, poniendo un casete con grabaciones de marchas de procesiones en el reproductor. Iba a presentaciones de libros de procesiones, en las cuales disfrutaba. Guardaba con emoción en una carpeta de gomas de color azul las postales que me daban procesionistas de otras agrupaciones. Lo primero que hacía el Viernes de Dolores era leer con prontitud los suplementos del 'Línea' y de 'La Verdad'.

Actualmente, con las redes sociales, parece que se está contaminando con expresiones extrañas a nuestra tierra, como llamar a los procesionistas cofrades. Espero que estas modas pasen y se vuelva a las expresiones tan bonitas que, con seguridad, emocionarán con sus «palmas cimbreantes», «ascua de luz en la noche levantina» y mis queridos... Esto se lleva en la sangre cuando se crece en este ambiente, y espero que no deje de leer en los especiales de la prensa la expresión tan bonita 'ascua de luz'.