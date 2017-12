«Estoy segura de que López Miras nunca nos pedirá que se vulnere la ley ni los derechos de otros españoles» La ministra Isabel García Tejerina aborda los aspectos calientes de la cuenca del Segura y del Mar Menor. / Ángel de Antonio «Buscamos una solución definitiva que garantice el futuro de los cultivos del Campo de Cartagena sin comprometer el equilibrio ecológico del Mar Menor», asegura Isabel García Tejerina, ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente MANUEL BUITRAGO Domingo, 17 diciembre 2017, 19:32

En mitad de la particular ciclogénesis explosiva que existe en la cuenca del Segura, con los regantes en la calle por la falta de agua y la denuncia del fiscal por la contaminación del Mar Menor, la ministra Isabel García Tejerina señala que comparte la incertidumbre que planea sobre miles de agricultores, hasta el punto de que comparte buena parte del Manifiesto Levantino por el Agua. En el ojo del huracán, defiende a capa y espada la gestión de su departamento y sostiene que en estos año ha crecido la producción hortofrutícola y que no han faltado recursos. Considera imposible un trasvase excepcional, a la vez que se muestra segura de que el presidente López Miras no le pedirá al Gobierno central que vulnere la legislación con su reclamación de agua. No se pronuncia sobre la denuncia del fiscal y aboga por una solución que beneficie al Campo de Cartagena y al Mar Menor.

-Los regantes de la cuenca del Segura, en particular los del Trasvase Tajo-Segura, se han echado a la calle para pedir la apertura inmediata de todos los pozos de sequía, un trasvase de socorro y la eliminación del 'tasazo'. ¿Cuáles de estas medidas puede atender el Ministerio?

-Hemos atendido todo lo que está en nuestra mano y es legalmente posible, y lo seguiremos haciendo. Respecto a los pozos de sequía, solo en la cuenca del Segura ya ha sido autorizada la apertura de 34 sondeos en el Sinclinal de Calasparra y en las vegas, que aportarán más de 49 hectómetros para atender el abastecimiento, garantizar el caudal ambiental y dar respuesta a las demandas del regadío. Además, la CHS autorizó en noviembre la apertura de cuatro pozos privados, para extraer otros 4 hectómetros para regadío. Nuestras previsiones son disponer de unos 100 hectómetros hasta octubre de 2018, provenientes de medio centenar de pozos. Estamos trabajando también para resolver la nueva petición de uso de pozos de sequía privados del Campo de Cartagena. Requiere una declaración de impacto ambiental que estamos intentando acelerar al máximo. Allá donde hay una declaración ambiental positiva, los pozos se abren.

Se sacarán 100 hm3 más; donde haya una declaración ambiental positiva, los pozos se abren Acuíferos

Los regantes podrán ahorrarse 35 millones en las tarifas; y hemos dado otros 17 en ayudas al agua desalada Exenciones del Trasvase

Autorizar en estos momentos un trasvase excepcional supondría ir contra la legislación Envío de socorro del Tajo

Comparto gran parte del Manifiesto Levantino por el Agua, pero no nos pueden pedir que quebrantemos la ley Protestas

Pese a la sequía, han crecido la producción, la exportación y la renta agraria gracias al agua que hemos suministrado Balance

Hay muchas formas de estar presente; visitaré Murcia cuando haya ocasión Dos años sin venir

El Pacto Nacional en el que trabajamos no cierra ninguna puerta a los trasvases Planificación

Las subvenciones al agua desalada están prohibidas por la UE; nos habrían multado Tarifa de 30 céntimos

Fue una decisión difícil, pero era obligado quitar el salmueroducto; la colaboración con la Fiscalía ha sido plena Vertido cero

La solución integral no admite atajos; buscamos beneficios para el sistema Mar Menor-Campo de Cartagena Regeneración de la laguna

-¿Y sobre las tasas del Trasvase?

-Para paliar los efectos de la sequía aprobamos mediante real decreto ley exenciones de cánones y tarifas para los usuarios, que en el caso del Acueducto Tajo-Segura les exonera de la totalidad de los gastos, excepto los de amortización de la infraestructura. Estas exenciones permitirán que los regantes que cumplan los criterios fijados puedan beneficiarse de hasta 35 millones de euros de ahorro en las tarifas; a los que se suman los 17 millones de euros que llevamos otorgados en ayudas al agua desalada.

Además, las tarifas que estaban vigentes en 2014 no se han actualizado hasta este año y se ha hecho de la manera más favorable para los regantes, lo que ha permitido que las actuales tarifas sean un 25% inferiores a la media de las aplicadas entre 2009 y 2011.

-Hay lecturas diferentes entre los regantes y el Ministerio sobre la sentencia en torno a los gastos fijos de 1 millón de euros al mes. Sostienen que hay que pagar solo por el agua que se consume.

-Existe una sentencia firme, resultado del recurso presentado por el Scrats, que determina cómo se deben calcular los gastos fijos de amortización. Y establece que la fórmula que hay que aplicar consiste en 'repartir el coste total no amortizado de las mismas entre la dotación total anual definitiva asignada al conjunto de usos del agua conducida'. Es decir: los gastos fijos de amortización se calculan sobre el volumen máximo potencialmente trasvasable que está definido legalmente en 600 hectómetros al año. En todo caso, insisto, las tarifas actuales son un 25% inferiores a las del periodo 2009-2011.

-¿Se puede autorizar ahora un trasvase excepcional?

-La situación de los embalses de Entrepeñas y Buendía, derivada de la falta de precipitaciones, es conocida por toda España, y también fuera de España. Hemos visto todos en imágenes el estado de la cabecera del Tajo. Hoy estos embalses almacenan 233,25 hectómetros y están en el nivel de no trasvase. Autorizar en las circunstancias actuales un trasvase excepcional desde el Tajo supondría ir contra la ley y el reglamento, que rigen las normas de funcionamiento del ATS y que son fruto de un Memorándum acordado por todas las comunidades autónomas implicadas. Es un acuerdo que ha dotado al ATS de estabilidad y seguridad jurídica, ha dado mayor garantía a la cuenca cedente y ha permitido garantizar agua a Murcia, sin decisiones arbitrarias, con el mayor rigor técnico y la máxima transparencia. Para modificar la ley con la que contamos, se necesitaría aprobar otra ley. Eso requiere el apoyo de los muchos grupos parlamentarios. Y basta decir, sobre ello, que el Gobierno socialista de Castilla-La Mancha ha recurrido cada uno de los trasvases que cumplían con lo establecido en la ley y en su reglamento.

Movilización de los regantes

-¿Considera justificadas las protestas del Círculo por el Agua?

-Entiendo y comparto la preocupación de los regantes por la grave situación de falta de agua; y comprendo perfectamente la incertidumbre que planea sobre miles de agricultores. Unos agricultores que han dedicado años de duro trabajo e importantes inversiones para el desarrollo del campo murciano; y que, en esas inversiones, han contado con la contribución millonaria del Ministerio. Por compartir, comparto incluso buena parte de los contenidos del Manifiesto Levantino por el Agua. De hecho, y curiosamente, en ese manifiesto se recogían como peticiones algunas medidas que ya se están adoptando desde hace meses. Pero no puedo asumir ciertos planteamientos que ha hecho públicos el Círculo con motivo de la protesta de esta semana; no se puede pedir a ningún Gobierno que tome medidas que van contra nuestra legislación. Nadie, y menos un gobernante, puede quebrar la ley; una ley que, además, acordamos con ellos mismos.

-¿Qué opina de la posición del Gobierno murciano, que se ha puesto del lado de los regantes, enfrentándose incluso a la Confederación? ¿Le molesta que el presidente López Miras diga que apoya todo lo que piden los regantes?

-Yo también he escuchado al Gobierno murciano, y al presidente López Miras, decir que hay que poner en valor lo que ha hecho Mariano Rajoy en una sequía sin precedentes; y que nadie ha aprobado en estos últimos cuatro años más medidas con carácter de urgencia y de forma extraordinaria que este Gobierno de España. Esto es lo que se esconde, a veces, detrás de los titulares: un respaldo del Gobierno de Murcia a la política hidrológica del Gobierno de España. López Miras y yo nos hemos reunido recientemente, e inmediatamente después también lo hizo con el presidente Rajoy, porque a todos -e incluyo a los propios regantes- nos une la preocupación por la situación del regadío en todo el ámbito de la cuenca del Segura. Dicho esto, también estoy segura de que el presidente López Miras nunca pedirá al Gobierno que vulnere la legislación vigente ni los derechos de otros españoles, para intentar dar respuesta a un problema que, desde luego, es muy real y acuciante.

-¿Cree que las movilizaciones en la zona del Sureste irán en aumento ante lo que consideran la «inacción» del Gobierno de Rajoy?

-Nada cuenta mejor la realidad que los datos, y por ello, quiero medir en cifras el grado de implicación y preocupación del Gobierno de España con los regantes de Murcia. Le recuerdo que la sequía empezó en 2014. Vamos camino, por tanto, del cuarto año consecutivo de sequía. Y, en este tiempo, han aumentado las producciones, las exportaciones y la renta agraria. Esto ha sido posible gracias a esos 350 hectómetros adicionales de agua, a los 83 millones de euros en inversiones para medidas de emergencia, y al apoyo económico adicional tan importante que le he señalado en exención de cánones y tarifas y la ayuda al uso de agua desalada.

Y a todo ello se suman otras muchas ayudas del Ministerio, como los 67,6 millones de euros de subvención entre 2014 y este año para los seguros agrarios en Murcia, y la negociación para el adelanto de la PAC de este año. Con todo ello, no creo que la actuación del Gobierno se pueda calificar de «inacción». Hemos de ser conscientes, todos, de que cada vez es más difícil mantener una situación en la que la cuenca del Segura ha podido afrontar tres campañas de sequía sin restricciones. Es un contexto de extrema dificultad. Pero haremos la mejor gestión posible aportando soluciones, como hasta ahora; en esta y en todas las demarcaciones afectadas por la falta de agua.

-Usted ha dicho en ocasiones que no ha faltado agua y que ha aumentado la producción hortofrutícola del Sureste pese a la grave sequía actual. Los productores reaccionaron diciendo que hay una parte de la producción deslocalizada.

-Me baso en los datos de la producción en Murcia de frutas y hortalizas, que han seguido una tendencia constante de crecimiento. Entre 2011 y 2016, las cantidades producidas en Murcia han pasado de 2,6 millones de toneladas a 3 millones. Los cítricos, por ejemplo, han aumentado su producción un 28%. Con todo ello, si la producción hortofrutícola de Murcia era en 2011 un 8,8% del total nacional, en 2016 era ya del 10,4%.Por cierto, también ha aumentado el valor de la producción: un 61% del 2011 a 2016. Y las exportaciones desde Murcia han crecido un 28,2%, del periodo 2010-12 a los del 2014-16. Esos son los datos que me hacen decir que, en periodo de sequía, la producción ha aumentado considerablemente.

No truncar la prosperidad

-¿Cree acaso que los regantes lloran demasiado? Que no tienen por qué quejarse tanto.

-Los regantes de Murcia, como los de toda España, son motor de crecimiento, de creación de empleo y exportación; y así debe seguir, y por ello trabajamos. Los beneficios que haya obtenido u obtenga en el futuro el campo murciano, el sur de Alicante y el este de Almería son fruto, ante todo, de un trabajo duro y continuado; y nuestro deber desde el Gobierno es el de procurar que las condiciones sean las mejores posibles, para que esta prosperidad no se trunque, ni en Murcia ni en ninguna otra parte de nuestro territorio. Por eso hacemos todo lo que está en manos del Gobierno.

-La visión que tienen el Ministerio y los regantes es dispar.

-Con los regantes nos hemos reunido y tenemos una interlocución permanente para explicarles nuestra gestión. Mire, el pasado jueves, en el Consejo Nacional del Agua, había representantes de los regantes que afirmaron: «No nos hemos enterado aún de la sequía a pesar de la situación tan grave que tenemos». Y es que el incremento de la renta agraria y las producciones no vienen solas. El Ministerio se ha comprometido y sigue comprometido; y está formado por personas que han trabajado muy duro para que, a pesar de la sequía, tengamos esos datos de producción. No voy a repetir las cifras y los millones de inversión, pero hemos de ser conscientes de que, cuanto más se alarga la sequía, más difícil es que esta no se sienta.

Lo que la ley prioriza es el abastecimiento de la población. Murcia y el resto de España no entenderían abrir el grifo en casa y que no saliera agua. Por eso, tenemos que tener en cuenta que la población general, el abastecimiento doméstico, también en Murcia, merecen la atención del Gobierno en una situación excepcionalmente grave como esta. Y el sector turístico, que también bebe agua, es asimismo parte de Murcia.

-¿Es partidaria de cambiar el actual modelo económico ligado a los regadíos? ¿Deben reducirse, consumir menos agua? Los productores y exportadores de la Región de Murcia dicen que la idea sale de su Ministerio.

-Todo el mundo pide hoy que cualquier actividad económica sea cada vez más sostenible. Lo reclaman la UE, la sociedad en su conjunto y alguien más importante: los consumidores. Sobre todo, los consumidores europeos, principales destinatarios de los productos de la huerta murciana. Y esa mayor sostenibilidad, demandada por todos, ha de lograrse con o sin abundancia de agua. Esto condicionará la futura PAC que próximamente negociaremos. Todos ganamos con este planteamiento. Pero es que, además, también redunda en beneficio de los propios regantes que se consiga incrementar la productividad del agua; hacer lo mismo o más con menos. La tecnología también nos lo facilita. Porque yo no hablo de producir menos. Pero el mundo nos pide, cuando se puede, producir utilizando el recurso necesario de modo eficiente y sostenible. Para ello, creo que hay que planificar, y orientar las decisiones empresariales a obtener el máximo beneficio en cada momento con los recursos que se tengan disponibles.

-¿Por qué no visita usted la Región? La última vez que lo hizo fue hace dos años. ¿Teme las protestas?

-Hay muchas formas de estar presente en una región, y una de ellas, nada desdeñable desde mi punto de vista, es ocuparse y trabajar por encontrar soluciones a los problemas reales de los ciudadanos. Por ejemplo, por la recuperación ambiental de la bahía de Portmán, en la que estamos ejecutando una inversión de 32 millones para devolver al municipio de La Unión y a Murcia su patrimonio natural. Eso demuestra que la Región de Murcia está más que presente en mis preocupaciones. Dicho lo cual, claro que visitaré Murcia, como el resto de España, cuando haya ocasión. Y seguiré reuniéndome también en Madrid con el Gobierno regional y con los regantes siempre que sea necesario.

El legado del PSOE

-Mariano Rajoy lleva seis años gobernando -cuatro con mayoría absoluta- y ustedes aún no han sido capaces de aprobar un pacto nacional del agua ni de actualizar el PHN.

-Cuando llegamos en 2012, había muchas cosas que solucionar en España, algo que se nos olvida a veces. Estaba todo abandonado: las negociaciones de la PAC, las preocupaciones del sector pesquero... y parecía que el Gobierno anterior había renunciado a tener una política de agua. Han sido seis años de mucho trabajo para revertir una situación en la que no existía ningún tipo de planificación, no cumplíamos con nuestros compromisos con la UE, y no teníamos inversiones debidamente programadas. En la legislatura pasada aprobamos los planes de cuenca para todas las demarcaciones. No sería posible plantear un Pacto Nacional por el Agua sin esos planes; así que aprobamos, en cuatro años, dos ciclos, algo que normalmente requiere de 12 años. Y, a la vez, los planes de gestión de riesgo de inundación. Es una auténtica proeza. También se aprobó algo muy importante para Murcia: el Memorándum del ATS y la ley y reglamento que lo regula. Porque el gobierno anterior pretendió suprimir no uno, sino dos trasvases, bien lo saben en la Región. Todo este importante trabajo de planificación que llevamos a cabo durante la anterior legislatura es lo que nos ha permitido poner en marcha un proceso de diálogo para alcanzar un Pacto Nacional por el Agua. Un Pacto que sea una auténtica política del Estado, integradora, consensuada, solidaria y al margen de rivalidades políticas; que debe tener garantía de continuidad a largo plazo.

-También se olvidaron de recuperar el trasvase del Ebro.

-La atención a las demandas que no puedan ser satisfechas en el ámbito de la propia cuenca, sean las que sean, tienen que formar parte, necesariamente, de ese Pacto Nacional por el Agua. Cualquier medida que se tome fuera de un gran pacto de Estado está condenada al fracaso. Un trasvase requiere una ley, por lo tanto supone unir muchas voluntades en el Parlamento; y mucho tiempo de planificación y ejecución, que lo condiciona todo.

-Los productores no ven el futuro asegurado. Observan mucha incertidumbre sobre un sector de vanguardia y modernizado, que están peor que antes por falta de agua. ¿Comparte ese pesimismo?

-Comparto su preocupación. Por eso, desde el Gobierno hemos trabajado para que estas preocupaciones, que se originaron en 2014, se hayan traducido en ese aumento de la producción hortofrutícola, en ese incremento de un 61% en el valor de la producción, o en ese 28% de aumento de las exportaciones desde Murcia, de lo que se exportaba en 2010-2012 a lo que se ha exportado en 2014-2016. E insisto, seguiremos haciendo todo lo posible. También es destacable el esfuerzo hecho para esa modernización. Los productores de la Región de Murcia han contado y cuentan para ella con el apoyo del Ministerio. De 2000 a 2017 hemos invertido más de 40 millones de euros en la modernización de 22.145 hectáreas. E incluimos 10.000 hectáreas más, pendientes de modernizar a petición de las comunidades de regantes, donde nos sumaremos a la inversión que hagan.

-El Círculo por el Agua quiere que se construyan nuevos acueductos y encargó un estudio proponiendo varias alternativas: redotar la cabecera del Tajo con recursos del Duero, o bien un canal del Tajo Medio, etc. ¿Considera viable y realista construir otro acueducto?

-Las decisiones sobre la gestión del agua no le corresponden solo al Ministerio. El Pacto Nacional por el Agua, en el que está trabajando el Gobierno, no cierra ninguna puerta a las soluciones que incluyan conexiones entre cuencas. De hecho, aunque el Tajo-Segura sea una de las más importantes, en España existen más de treinta conexiones entre cuencas que están funcionando con normalidad y permitiendo que las zonas más secas del país puedan contar con agua adicional.

Pacto para el año que viene

-Los regantes reclaman más infraestructuras hídricas

-Todas las alternativas que permitan atender con mayor garantía las demandas tienen su espacio en el Pacto Nacional por el Agua. No solo las conexiones entre cuencas, también las infraestructuras necesarias en los ámbitos de cuenca, la optimización de las infraestructuras para el regadío, el mayor uso de los recursos no convencionales, etc. Y a este Pacto hemos convocado a partidos políticos, comunidades autónomas, usuarios, organizaciones ambientales y profesionales. Queremos que esté cerrado en 2018, con realismo y vocación de permanencia.

-¿Agoniza el Trasvase Tajo-Segura debido a la ausencia de recursos y al cambio climático?

-El Trasvase, a día de hoy, está interrumpido por la situación de los embalses de cabecera que antes comentaba. A futuro, tenemos que pensar que España es un país sometido a situaciones cíclicas de sequía seguidas de períodos más húmedos. Siempre ha sido así. Creo, y los científicos lo afirman igualmente, que para evaluar los impactos del cambio climático global es necesario contar con periodos temporales amplios, así que es prematuro realizar afirmaciones rotundas. Pero sí hay consenso científico en las predicciones que hablan de un aumento de los fenómenos extremos, sequías e inundaciones, que serán más frecuentes y extensos. Por ello, estamos llevando a cabo estudios sobre cómo van a evolucionar los recursos hídricos en España, analizando en particular el capítulo de sequías.

-¿Se reabrirá este acueducto cuando haya excedentes por encima de los 400 hectómetros? Usted ha apostado por esta infraestructura enviando todo lo que se podía legalmente, pese a las críticas de otros territorios y colectivos.

-Las leyes que regulan la explotación del Trasvase determinan cuándo tiene que estar cerrado y cuándo puede abrirse. También hay una normativa que tasa las cantidades a trasvasar, en función de los diferentes niveles de reservas. Ha sido un logro de este Gobierno dotar al ATS, de una vez por todas, de unas normas claras y objetivas que regulen su funcionamiento respetando la garantía de todos los usos de la cuenca cedente.

-¿Van lentos con la ampliación de las desaladoras? ¿No deberían estar ya ampliadas y conectadas entre sí, habida cuenta de los años que han transcurrido?

-De nuevo tengo que remontarme a 2012 para recordar la situación que nos encontramos. Un programa de desalación sin ningún tipo de planificación, con infraestructuras a medio ejecutar, con importantísimos sobrecostes y con usuarios que no querían esas infraestructuras. Ese era el panorama. En el Programa A.G.U.A., el trasvase del Ebro se sustituía por 15 desaladoras. Pues bien: en 2012, de esas 15 desaladoras había 1 en funcionamiento (que era la de Marbella que se había comprado ya ejecutada), con el agravante de que habían anunciado un gasto de 700 y pico millones de euros, y llevaban ya gastados más de 1.300 millones. Eso sí que es inacción.

Por el contrario, en estos cinco años, este Gobierno ha finalizado y puesto en marcha siete desaladoras (Águilas, Sagunto, Moncofa, Mutxamel, Oropesa, Torrevieja, y Campo de Dalías) que, o bien no tenían conducciones, o carecía de acometida eléctrica o, directamente estaban a medio construir. Mientras que el resto fueron desechadas ya por el Gobierno anterior que las diseñó. Este es el coste de no planificar. Además, las desaladoras que ahora están a pleno rendimiento solo funcionaban en torno al 15% de su capacidad en 2015. Ningún país puede permitirse tener ociosas unas infraestructuras tan costosas como esas; por eso nuestra prioridad en los últimos años ha sido conseguir que estas desaladoras estén plenamente integradas en el sistema.

Ayudas al agua desalada

-La planta de Torrevieja, la más importante, aún necesita dos años para lograr su pleno rendimiento.

-En ello estamos, trabajando para duplicar la capacidad de Torrevieja, para el verano de 2018, gracias a la construcción de una línea de 220 Kv, actualmente en ejecución. Y tenemos el objetivo de llegar a triplicar su capacidad, hasta que produzca 120 hectómetros. También estamos realizando los estudios para la ampliación de Águilas y Valdelentisco. Todo ello, contando con la debida planificación y con los usuarios, porque es un recurso nuevo a los que todos tenemos que estar dispuestos a contribuir. Lo que debemos tener claro para que no se repitan errores pasados es que las ampliaciones de las desaladoras han de formar parte del Plan de cuenca, que define qué recurso es el más adecuado para atender cada demanda..

-¿Cree posible un precio estable subvencionado de 30 céntimos el metro cúbico de agua desalada?

-Las subvenciones, por definición, están prohibidas en el ámbito de la Unión Europea. Por este motivo me ha sorprendido en gran manera que algunas formaciones políticas hayan intentado aprobar esta medida en el Congreso. Si se hubiera aprobado, esta iniciativa apenas habría tenido recorrido y habría terminado con un procedimiento sancionador y una posterior multa millonaria contra España. Lo que sí hemos hecho y seguiremos haciendo es actuar sobre el precio en una doble dirección. Por un lado, y de modo excepcional mientras dure la situación de sequía, apoyando el precio del agua desalada al amparo del real decreto de 2015. Esto ha supuesto ya un enorme esfuerzo del Ministerio, que supera los 17 millones de euros. Y, por otro lado, aumentando la producción. Si conseguimos seguir incrementando la capacidad de producción de las desaladoras, dentro de criterios de sostenibilidad medioambiental y hasta donde sea legalmente posible, mejoraremos el precio de producción y reduciremos el coste del agua.

-¿Respalda el desmantelamiento del salmueroducto que construyó la Confederación años atrás en el Campo de Cartagena? Se ha hecho mientras la Fiscalía preparaba su denuncia por la degradación del Mar Menor.

-Creo que ha sido una decisión difícil pero obligada y necesaria. Tras el requerimiento de la Consejería a la Confederación, relativo a que se estaba produciendo un uso aparentemente ilícito y perjudicial para el Mar Menor, era imprescindible y urgente actuar para proteger la laguna. Y es que, a pesar del sellado de la tubería principal del salmueroducto y las conducciones particulares que vertían a los cauces o a la infraestructura principal -que llevamos a cabo entre 2015 y 2016, con una inversión de 1 millón de euros-, continuaba apareciendo agua por la rambla. Para corregir esta situación, realizamos este año una segunda actuación, a través de una obra de emergencia, que nos ha permitido localizar y clausurar entronques y desalobradoras no autorizados, abriendo los correspondientes expedientes sancionadores. Hemos invertido para conocer mejor el estado del Mar Menor, y actuamos con medidas a corto, medio y largo plazo para la mejora del entorno, además de la colaboración plenamente con la Fiscalía en sus diligencias.

Recuperar una zona singular

-¿Cree que hay que restringir los regadíos en el Campo de Cartagena, con un cinturón sin cultivos?

-Nuestra apuesta es la solución integral del Mar Menor, que está acordada con el Gobierno Regional y que tiene que llevar al vertido cero. Esto requiere un diagnóstico completo, el análisis de alternativas y la formulación de escenarios, identificando los impactos ambientales de las distintas actuaciones y las medidas correctoras a adoptar, así como los beneficios para el sistema Mar Menor-Campo de Cartagena.

-Pasan los meses y aún no se visualizan soluciones. ¿Qué medidas hay que aplicar?

-La solución integral, en todo caso, no admite atajos y conlleva una batería de medidas a medio y largo plazo para lograr la recuperación del espacio natural singular que es el Mar Menor. Ya tenemos en marcha el estudio ambiental de dicha solución, al que hemos destinado 800.000 euros. Además, en noviembre iniciamos la instalación de una red de sondeos en el entorno del Mar Menor y del acuífero del Campo de Cartagena para estudiar la relación entre estas dos masas de agua. Asimismo, hemos puesto en marcha un proyecto piloto sobre el ciclo integral del almacenamiento de salmueras y desnitrificación, con el objetivo de poder implementar a mayor escala los resultados que se obtengan. En definitiva, aspiramos a lograr una solución definitiva que dé garantía de futuro a los cultivos del Campo de Cartagena, sin comprometer el equilibrio ecológico del Mar Menor, que se vio gravemente afectado por los vertidos en el verano de 2016.