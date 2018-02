Las comunidades acuerdan con Agricultura que no se plante más fruta de hueso Plantaciones de arbolado de fruta de hueso en floración en el municipio de Cieza. / Vicente Vicéns / AGM La medida trata de evitar nuevos desplomes de precios, afecta al albaricoque, al melocotón y a la ciruela, y excluye a los cítricos MANUEL BUITRAGO Jueves, 15 febrero 2018, 04:01

Las organizaciones agraria no están por la labor de arrancar árboles frutales para evitar que se genere una sobreproducción que desemboque en otra crisis de precios, pero tendrán que atenerse al acuerdo alcanzado ayer por el Ministerio de Agricultura y la comunidades autónomas para impedir que se monten nuevas plantaciones. El sector se ha blindado. Las medidas para recuperar el equilibro de los mercados son la parte más relevante del plan de mejora del sector de fruta dulce que ha negociado el Ministerio en los últimos meses con las organizaciones del sector y con las regiones 'fruteras': Murcia, Cataluña, Aragón, Andalucía, Extremadura y la Comunidad Valenciana.

El objetivo es que no haya fincas nuevas de frutales de hueso en estos territorios. Sí se permitirán las reconversiones varietales y el cambio de especies dentro de una explotación que ya esté en producción, como hasta ahora. La medida no afecta a los cítricos. En la Región de Murcia, los productos más implicados en este acuerdo son melocotón, albaricoque, ciruela y cereza, apuntó ayer el director General de Innovación, Producciones y Mercados Agroalimentarios, Fulgencio Pérez, tras la reunión con el Ministerio.

PLAN DE CHOQUE: Ayuda financiera y exenciones fiscales. Habrá convenios con bancos y el Icref. Arranques voluntarios y limitación de nuevas plantaciones. Fomento de la agricultura ecológica y boletines de precios

Subvencionar arranques

El plan de arranque de arbolado defendido por la patronal española Fepex para equilibrar oferta y demanda no ha calado en el sector ni en las autonomías, con la excepción de Extremadura. Se puso sobre la mesa como una opción voluntaria, pero sin ayudas del Ministerio es difícil que salga adelante. No habrá fondos estatales para estas acciones. Los arranques que se lleven a cabo finalmente serán subvencionables dentro de los programas operativos. Todas las comunidades están de acuerdo en modificar la normativa reguladora española de los programas operativos para recuperar el equilibrio de los mercados. El Gobierno murciano consideró al respecto que deben limitarse las nuevas plantaciones, y a la vez que se permitan las reconversiones varietales y los arranques con cargo a los programas operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas, explicó Fulgencio Pérez. Es decir, las ayudas de los programas operativos no podrán destinarse a nuevas plantaciones.

El plan persigue blindar los productos punteros en la Región: melocotón, albaricoque y ciruela

Más del 60% de los productores están acogidos a estos programas. No habrá una prohibición expresa de montar nuevas fincas de frutales, pero los gobiernos autónomos implicados establecerán mecanismos de regulación para evitar estas ampliaciones.

La Consejería quiere integrar a los socios de Apoexpa y Fecoam para ganar competitividad

Pérez destacó que en los últimos años no se ha detectado prácticamente un aumento de superficie de nuevos frutales, pero sí de cambio de variedades, porque es una herramienta que sirve para equilibrar el mercado adaptando las producciones a la demanda real y a los gustos de los consumidores.

Actuar en mayo

«En momentos de crisis, los programas operativos deben ser una herramienta clave para recuperar el equilibrio de los mercados, sin perjuicio de que, llegado el caso, como ha sucedido en las últimas campañas, sea necesario adoptar medidas excepcionales adicionales», dijo. El representante de la Consejería de Agricultura propuso que en el caso de arbitrar medidas excepcionales, deben aplicarse en mayo, en plena campaña de comercialización. La Región de Murcia comercializa las variedades más tempranas y entra en los mercados a mediados de abril, a diferencia de otros territorios

Entre las medidas a corto plazo para mejorar la financiación y fiscalidad de los agricultores, el Ministerio sacará una orden dotada con 2 millones de euros, con lo que se podrían financiar hasta 40 con el aval de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (Saeca). En la Región de Murcia, la intención es establecer un convenio con distintas entidades financieras para la mejora de la liquidez de los productores, en el que jugará un importante papel el Instituto de Crédito y Finanzas. En paralelo, la Consejería de Agricultura ya ha realizado la solicitud de reducción de los módulos fiscales, basada en la información disponibles por municipios y cultivos aportada por los técnicos de las oficinas comarcales agrarias. Los daños en el campo por granizo, heladas y tormentas sumaron el año pasado 18 millones de euros.

También se fomentará la agricultura ecológica, incluyéndola como una medida medioambiental en los programas operativos, siempre que sea posible en cada comunidad autónoma en función de las delimitaciones de los programas de desarrollo rural de cada una.

Unión de productores

Para incrementar la dimensión de las organizaciones de productores se revisarán los requisitos mínimos de reconocimiento que establece la normativa española (actualmente de cinco socios y tres millones de euros de valor de la producción comercializada). Se fomentará la constitución de asociaciones de organizaciones de productores (AOPs) ya que en el contexto actual constituyen una herramienta fundamental para la gestión de la oferta y demanda, de planificación de la campaña y autorregulación de la calidad. Asimismo, tendrá la ventaja de tomar decisiones compartiendo información estratégica entre los socios.

La Consejería tiene en marcha la constitución de una asociación de organización de productores de fruta de hueso integrando a los socios de Fecoam y Apoexpa. Se utilizará para fomentar la investigación experimental, mejorar la transparencia y para iniciativas de comercialización y promoción.

Por último, habrá información sectorial para facilitar la planificación y el seguimiento de las campañas, con boletines semanales.