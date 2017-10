Satse denuncia que el SMS «no tiene intención de pagar la carrera profesional»

El sindicato de Enfermería Satse denunció ayer que el Servicio Murciano de Salud (SMS) «no tiene intención de pagar el incremento salarial, ni respetar la adscripción profesional, que supone el sistema de reconocimiento de la carrera profesional de los trabajadores sanitarios pactado en 2010». Esta circunstancia acarrea «una gran pérdida de poder adquisitivo en los trabajadores de la sanidad y, en especial, de la enfermería», asegura Satse. «Tras la cacareada salida de la recesión y el relanzamiento de la economía con aumento de la recaudación tributaria, según el Gobierno regional, se acordó hace unos meses la recuperación de la citada carrera profesional. Ésta reconoce a cada empleado público de la sanidad su especialización y antigüedad», subraya esta organización.

Satse considera que «sus derechos se han visto mancillados y usurpados con distintos aplazamientos provocados por el SMS para no reconocer lo que les corresponde a los empleados públicos». Los representantes sindicales afirman que a las reuniones llevadas a cabo se les ha dado «mucho bombo y platillo» para demostrar el supuesto talante negociador y «buenista» de los responsables políticos, «pero la realidad no es así».

Para Satse, «el SMS convoca a las organizaciones sindicales a múltiples encuentros y cada vez que los reúne es para informar que quiere modificar el reconocimiento de la carrera profesional y, en consecuencia, el sistema retributivo que lleva aparejado. Aún no se ha terminado la adscripción de cada trabajador cuando ya se quiere poner un nuevo modelo de valoración y adscripción. Todo ello provoca un perjuicio mes a mes en los ingresos de cada unidad familiar y va ya para una decena de años de pérdidas y retrasos».

Satse advierte a los responsables del SMS y al titular de la Consejería de Salud, Manuel Villegas, que no están «dispuestos a un proyecto nuevo». La organización enfermera exige «el cumplimiento de los acuerdos firmados por el Gobierno y la parte sindical, aceptados por el Consejo de Gobierno, respecto a la adscripción y puesta en marcha de la carrera profesional que ahora no quieren reconocer». Esto supone «un incumplimiento flagrante» y a Satse «le parece vergonzoso que los que están ahora en el Ejecutivo no quieran respetar la firma de sus antecesores, que tenían el mismo color político».