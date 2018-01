El Santa Lucía y el Rosell, hospitales con más reclamaciones de pacientes en la Región Intervención quirúrgica en un hospital. / LV La memoria del Defensor del Paciente señala que la media de espera quirúrgica de Murcia iguala a la nacional MARÍA GARCÍA CLEMENTE Miércoles, 10 enero 2018, 16:34

El Complejo Hospitalario Universitario de Cartagena, que engloba el Santa Lucía y el Rosell, fue el que más reclamaciones recibió durante 2017 en la Región. Así lo señala la memoria del Defensor del Paciente, que señala que, durante el pasado año, hubo 460 denuncias en todos los centros hospitalarios de la Comunidad. Al Santa Lucía y el Rosell le siguieron en número de reclamaciones La Arrixaca, el Morales Meseguer en tercer lugar, el hospital Rafael Méndez de Lorca en la cuarta posición y el Reina Sofía en quinto puesto.

La mayoría de estas denuncias fueron por la demora en las intervenciones quirúrgicas, que en 2017 alcanzó los 101 días, según los datos que maneja el Defensor del Paciente. Una cifra que iguala a la media nacional de las listas de espera del país, que encabezan Canarias, Cataluña y Castilla-La Mancha, mientras que vascos y riojanos son quienes menos demoras acumulan, con 50 días ambas. El informe también establece que 26.000 murcianos se encuentran pendientes de una operación y que las mayores tardanzas se localizan en Cirugía Plástica, Otorrinolaringología y Cirugía Torácica.

Entre los servicios con más reclamaciones en la Región también se encuentran Cirugía General, Urgencias, Traumatología y Ginecología y Obstetricia.

Además, la memoria del Defensor del Paciente también destaca de la Región el "considerable" aumento de los retrasos en las pruebas de mamografía y denuncia que ha recibido quejas de pacientes a los que se les "amenazó con sacar de la lista de espera si no se operaban en la privada".

Menos supuestas negligencias médicas

En total, el Defensor del Paciente recibió en 2017 13.983 denuncias de supuestas negligencias médicas en España, lo que supone una bajada de 819 casos con respecto al año anterior. De ellas, 781 terminaron con resultado de muerte. Según indica el informe, se trata de "cifras muy parecidas a las de cinco años atrás".

Entre estas posibles negligencias, el Defensor del Paciente alerta sobre las consecuencias del uso de la depilación láser, ya que algunas clínicas de estética donde se oferta este tratamiento "no son de buena calidad, ademas de que el personal en muchos casos no son médicos y por tanto no están cualificados para tal efecto".

La Paz, el «peor servicio de Urgencias»

Por último, la memoria establece una clasificación con los servicios de Urgencias que más denuncias obtuvo durante 2017, liderado por el hospital La Paz, de Madrid; seguido del Virgen del Rocío, de Sevilla, y del Vall d'Hebron, en Barcelona.