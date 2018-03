Críticas a la creación de huertos urbanos cerca del Parque Natural El Pleno se calienta con el debate acerca de si la creación de 25 parcelas atenta contra la protección del entorno del Mar Menor ALEXIA SALAS San Pedro del Pinatar Viernes, 2 marzo 2018, 02:53

El proyecto de creación de huertos urbanos ecológicos en una parcela de la barriada de Las Charcas, a unos 300 metros del Parque Regional de las Salinas, originó ayer un inesperado y tenso debate en el Pleno de San Pedro del Pinatar. Lo que se vaticinaba como un trámite para aprobar una actividad de fomento del cultivo de hortalizas y hierbas aromáticas, derivó en una discusión sobre si la creación de 25 parcelas de huertos sobre 2.000 metros cuadrados vulnera la Ley de Medidas Urgentes para el Mar Menor, que prohíbe la creación o ampliación de cultivos en el entorno de la laguna.

Las principales pegas apuntaron a la ubicación de los huertos, que se trasladan de un solar junto a la Casa del Reloj a una parcela donde confluyen la calle Escombreras y la calle Margaritas, bordeada al norte por cultivos y al sur por viviendas. «No creemos que la situación sea la más conveniente, sobre todo por ampliar cultivos precisamente en la zona 1 y en las condiciones que está el Mar Menor», señaló el portavoz de Ciudadanos, José Luis Ros.

El edil de la formación naranja indicó que «todo debe estar sujeto ahora a la protección de la laguna, y por el hecho de que los huertos urbanos no tengan interés lucrativo no vemos claro que no se incluyan en las medidas urgentes de la Ley». Ros advirtió de la posibilidad de que se presenten alegaciones por parte de grupos ecologistas y ciudadanos que en los últimos años se han movilizado en la defensa de este entorno.

La polémica se acrecentó porque los terrenos elegidos son de uso docente

Para el edil de Ganar San Pedro, Sergio Alejo García, «es una zona crítica con un alto nivel freático junto a las charcas y no nos gustaría que el aporte orgánico llegase a las salinas». Por su parte, el concejal de Urbanismo, Pedro Sánchez, aclaró que se realizarán «nichos cubiertos con tierra vegetal y no estarán permitidos los productos fertilizantes ni los abonos que perjudiquen la tierra o que puedan llegar al Mar Menor».

La nueva ubicación de los huertos desencadenó aún otra polémica, ya que la parcela elegida es de uso docente, pero será ocupada temporalmente por estos cultivos vecinales. «Teniendo actualmente una ubicación perfecta, para qué ocupar una parcela docente que puede condicionar la futura construcción de un colegio», cuestionó el portavoz del PSOE, José Lorenzo Martínez.

Para el edil socialista, «el PP no necesita más colegios en San Pedro pues siguen dándole líneas educativas a los colegios privados», a lo que la alcaldesa, Visitación Martínez, respondió que «el PP cree en la libertad de elección de centro y por eso se ha aumentado líneas en los colegios más demandados por los padres».

Cada dos años

El gobierno local también contó con los votos a favor del PP, de Ganar San Pedro y del concejal no adscrito para dar luz verde al proyecto de los huertos urbanos, con la abstención de Ciudadanos y el voto en contra del PSOE.

El Pleno aprobó además el Reglamento de Otorgamiento y Uso de los Huertos Urbanos, que se adjudicarán cada dos años por sorteo. Los beneficiarios tendrán que pagar una cuota anual de 30 euros. Tendrán prioridad jubilados y los parados o personas en riesgo de exclusión.