La Comunidad rectifica y decide instalar las redes antimedusas en las playas

Los bañistas del Mar Menor no se tropezarán este verano con las medusas. La Comunidad Autónoma, que contempló hasta la pasada semana no instalar las redes antimedusas que se han colocado cada temporada estival desde hace 20 años, rectificó ayer y anunció que se colocarán las mallas en las 60 playas del Mar Menor para evitar que una posible proliferación de la plaga genere molestias entre los veraneantes. El dispositivo consta de unos 43 kilómetros de redes, que estarán señalizadas con boyas para advertir a los usuarios de embarcaciones del perímetro de las zonas de baño que no pueden invadir ni motos de agua ni lanchas ni tablas de surf para evitar accidentes con los bañistas.

La Comunidad invierte en el plan cada año alrededor de 400.000 euros para que las zonas de baño estén protegidas hasta el 12 de octubre. El consejero de Turismo, Cultura y Medio Ambiente, Javier Celdrán, confirmó ayer que ya se ha iniciado el proceso de contratación, aunque este año se realiza con unos días de retraso con respecto a la campaña de 2016, cuando los seis barcos que destina la Cofradía de Pescadores de San Pedro del Pinatar comenzaron los trabajos de instalación de la barrera el 15 de mayo para completarla el 1 de junio.

«No hay aún medusas adultas, así que no hay problema de momento para los bañistas», apuntaron ayer desde la Comunidad Autónoma. El Comité Científico que asesora sobre la recuperación del Mar Menor ya ha dictaminado a favor del sistema de redes marinas, aunque fuentes oficiales aseguraron que se encuentran a la espera de nuevos datos, resultados de las mediciones que se realizan cada semana en la laguna.

Los trabajos previos incluyen un estudio sobre el impacto de esas mallas en la colonia de caballitos de mar

Celdrán aseguró ayer que los trabajos previos a la instalación de las redes incluyen el estudio por parte del Comité Científico de este dispositivo para conocer su impacto en la colonia de caballitos de mar, una especie en peligro de extinción.

Para la asociación Hippocampus, que en estas semanas ultima su muestreo anual en la albufera para calcular las oscilaciones de población que sufre esta especie singular, las redes no suponen un elemento nocivo para los caballitos. «Hacemos inmersiones frecuentes y vemos que les gustan las redes porque se enroscan y se sienten cómodos, por lo que el único peligro que generan está en el momento de la retirada de las mallas», explica el buceador José Luis Alcaide, de la asociación Hippocampus.

Ya hace dos años, los voluntarios de esta agrupación ambiental hicieron un repaso previo a la retirada de las redes por parte de los pescadores contratados y lograron salvar 185 ejemplares. Cada año, los buzos de la asociación hacen una serie de inmersiones para liberarlos de las mallas y evitar su mortandad. «Los retiramos, contabilizamos, medimos y sexamos, lo que ocurre es que somos voluntarios que actuamos sin ánimo de lucro y tenemos recursos limitados», explican desde la asociación, que este año ha logrado apoyo económico para realizar el censo de caballitos del Mar Menor en una empresa británica fabricante de cosméticos naturales.

A falta de los datos definitivos, a los voluntarios, entre los que se encuentran biólogos y buceadores, les preocupa el impacto que la turbidez de la laguna y la pérdida del 75% de la pradera vegetal que produjo el pasado año la reducción de la luz en el fondo, pueda haber causado en la colonia de caballitos, que necesitan un sustrato para subsistir.

Celdrán apuntó también a la necesidad de conocer cómo afectan a la población de medusas las redes, que estarán instaladas hasta mediados de octubre, debido a los beneficios que producen estos celentéreos en la filtración de aguas del Mar Menor.

El alcalde de Los Alcázares, Anastasio Bastida, que pidió la pasada semana la instalación de las redes, aseguró ayer que «su presencia da tranquilidad a los bañistas, sobre todo porque en pocas horas puede producirse una eclosión abundante cuando suban las temperaturas».