El PP aprueba hoy la primera ordenanza en la Región que prohíbe el nudismo en la playa

Quedarse en la playa con el 'bañador blanco' le puede salir caro en San Pedro del Pinatar. El Gobierno del PP presenta hoy en el Pleno municipal, que previsiblemente aprobará con su mayoría absoluta, la Ordenanza para el Uso y Disfrute de las Playas, que será la primera de la Región que prohíbe expresamente «la desnudez integral». Quitarse el bañador para tomar el sol está sancionado con multas de hasta 750 euros, igual que hacer «actos de exhibición obscena aunque no constituya infracción penal». La normativa trata así de completar el artículo 185 del Código Penal, que castiga con prisión de 6 meses a un año y multa de 12 a 24 meses al que ejecute o haga ejecutar «actos de exhibición obscena» ante menores de edad o incapaces. De este modo, la Policía Local podrá sancionar también a quien tenga este comportamiento «de ánimo lúbrico» ante mayores de edad.

«Tiene que haber denuncia por medio», aclara la concejal de Turismo, Silvia Egea, quien justifica la necesidad del veto al nudismo porque «en verano la Policía tiene incidencias y problemas con personas que se tocan». Reconoce que «pagarán justos por pecadores» al prohibir igualmente los comportamientos «obscenos» que la práctica pacífica del nudismo, que desde hace décadas es habitual en los tramos más solitarios de La Llana. La edil argumenta, sin embargo, que «la playa se ha desplazado hacia dentro, por lo que ahora no solo es de máxima afluencia el primer tramo, sino toda la playa, ya que por desgracia hemos perdido mucha arena». Recuerda que «nunca ha sido declarada naturista, solo popularmente». «Para nosotros es importante regular la desnudez. No le va a restar encanto a la playa», afirma Egea, quien asegura que «no nos planteamos catalogar La Llana como zona naturista».

Esta playa natural ha venido sin embargo funcionando como tal desde hace décadas, ya que a esta franja de arena, en grave regresión por el cambio de corrientes marinas que ocasionó el puerto deportivo, acuden nudistas y no nudistas. Hasta ahora la Policía nada podía hacer contra los bañistas con aversión textil, ya que la desnudez no está expresamente prohibida por la ley. «Solo si hay quejas de otros bañistas, acudimos y procuramos mediar para evitar un conflicto. Nunca ha llegado a ser un problema mayor», explica un agente.

El reglamento municipal también impide circular en bicicleta por el paseo marítimo

Para el portavoz de Ciudadanos, José Luis Ros, la prohibición es «paleta, cateta y absurda» y ya ha propuesto en sus enmiendas a la normativa que se añada la coletilla de «excepto en las playas donde esté expresamente permitido» con el fin de dejar abierta la posibilidad de catalogar una playa nudista en el futuro. «Es un atractivo turístico y, en La Llana en concreto, una tradición, por lo que si hay una queja o un comportamiento inconveniente, que actúe la Policía, pero si no, no veo el motivo de prohibirlo», opina Ros. El edil ha propuesto reducir las sanciones por infracción leve de 750 a 100 euros, ya que en la misma cuantía se incluyen comportamientos como juegos de pelota que molesten al resto de usuarios, el uso de radios con volumen alto, permitir la presencia de animales o «la evacuación fisiológica en el mar o en la playa».

Tampoco apoyará la medida el PSOE, cuyo portavoz, José Lorenzo Martínez, cree que el PP «confunde a los naturalistas con los que hacen actos de provocación. Los mete en el mismo saco». El edil señala que «ya les propuse regular algunas zonas concretas para que no haya una prohibición total». Coincide con el portavoz de IU, Sergio Pérez, quien aclara que «el naturismo no es exhibicionismo y no tiene por qué molestar, ya que quienes lo practican en La Llana siempre han elegido zonas apartadas». Pérez se pregunta «a qué viene tanto interés por una zona donde ni siquiera ponen socorristas y que han llenado con tierra arcillosa de mala calidad porque no se han preocupado de frenar su deterioro. No la cuidan ni la vigilan pero quieren que la gente no vaya desnuda».

Sombrillas, perros y bicis

Esta ordenanza prohíbe, además, dejar instaladas las sombrillas cuando no está el propietario, ni de noche ni antes de las 8 de la mañana, con el fin de no entorpecer la limpieza. Tampoco está permitido el uso de radios o aparatos de radio si molesta a los usuarios, y llevar envases de vidrio, para evitar roturas que puedan causar daño en la arena.

La nueva normativa impide circular en bici por el paseo marítimo o llevar animales a la playa. Del mismo modo será sancionable hacer fuego o barbacoas en la playa, utilizar material pirotécnico y lavarse con jabón en el mar o en los lavapiés. Tampoco se podrá llenar una garrafa con agua de estas fuentes, ni hacer aguas menores ni deposiciones en el mar o en la playa.