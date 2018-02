Salud se marca el reto de reducir en un tercio las esperas para el quirófano y las consultas

El Servicio Murciano de Salud (SMS) firma todos los años con las gerencias de las nueve áreas de salud de la Región los denominados contratos de gestión, en los que se establecen los objetivos a alcanzar y las líneas de trabajo más destacadas. Son documentos que siempre han sido de consumo interno, ocultos a la opinión pública y a los medios de comunicación, pese a las reiteradas quejas de asociaciones y colectivos sanitarios. Con el paso de los años, se convirtieron además en un trámite rutinario, que se firmaba casi por inercia y a veces prácticamente al final del ejercicio. Todo esto cambió ayer. Los contratos han pasado a ser «acuerdos de gestión» -han sido negociados entre el SMS y las gerencias- y su contenido es mucho más ambicioso. Además, por primera vez se han hecho públicos.

En los próximos días, los acuerdos se publicarán en el Portal de Transparencia. De momento, el consejero de Salud, Manuel Villegas, avanzó ayer las principales líneas de actuación. Lo más llamativo, el reto de reducir en casi un tercio los tiempos de espera para entrar al quirófano y para una primera consulta con el médico especialista. En el primer caso, Salud pretende pasar, en apenas un año, de los 95 días de espera media actuales a 65 días. En cuanto a las consultas con el especialista, el objetivo es bajar de 75 días a 50, que es la demora máxima fijada en un decreto del Gobierno regional. A día de hoy, este límite se sobrepasa ampliamente. Pero estas son las grandes cifras. Los acuerdos de gestión contemplan también objetivos concretos para cada área de salud, en función del punto de partida de cada hospital, de los recursos disponibles y de la capacidad prevista. Así, La Arrixaca aspira a reducir la espera para una intervención quirúrgica desde los 104 días a 80. En Cartagena, el objetivo es pasar de 102 días de media a 85, y en el Rafael Méndez (Lorca), de 88 a 75. En cada uno de los hospitales, las gerencias han firmado a su vez acuerdos de gestión con los diferentes servicios. También los centros de salud han suscrito los objetivos a cumplir a lo largo de 2018. Manuel Villegas subrayó que los acuerdos son «valientes y comprometidos, y nos ayudan a establecer unos objetivos consensuados». «Por primera vez se han adaptado a cada área de salud, a cada servicio y centro asistencial, y se han negociado con los propios profesionales», añadió. Sobre la publicidad de los contratos, subrayó que la intención de su departamento es que «los ciudadanos sepan hasta dónde queremos llegar este año para mejorar la asistencia sanitaria y la optimización de los recursos públicos».

El número de pacientes con demoras superiores a los 150 días deberá disminuir en un 70%

Sin demoras superiores al año

Cumplir al cien por cien con las metas fijadas será poco menos que imposible. Pero en la Consejería de Salud y en el SMS prefieren ser ambiciosos en busca de una mejora clara en las listas de espera a lo largo de este año. Habrá una monitorización de los resultados, con una evaluación a mitad de año y otra al cierre del ejercicio. Uno de los objetivos será reducir en un 70% el número de pacientes que superan los 150 días de espera para una intervención quirúrgica. Si a cierre de 2017 había 6.033 personas en esta situación, a finales de 2018 no deberían ser más de 1.500 los que sobrepasen este límite. Salud aspira, además, a que no haya ni un solo paciente con más de 365 días de espera (a 31 de diciembre había 164).

Para acercarse a estos resultados, Salud exigirá que los quirófanos alcancen un rendimiento superior al 80% en horario de mañana. Los servicios quirúrgicos que se sitúen por debajo no podrán realizar horas extraordinarias de tarde y, por tanto, no podrán cobrar peonadas. Este requisito ya lleva años en vigor, pero hasta ahora el rendimiento mínimo exigido era del 75%.

El director gerente del SMS, Asensio López, se ha comprometido en los últimos meses a eliminar la gran bolsa de pacientes sin cita asignada. 2017 se cerró con 21.232 personas a la espera de que se les asignase fecha y hora para la primera consulta con su médico especialista. Es decir, aguardaban turno para poder acceder a la lista de espera. Todo ese tiempo de demora no figura después en ninguna estadística, lo que desvirtúa los resultados. Para 2018, el SMS se ha marcado como objetivo que el porcentaje de pacientes sin cita fijada no sea superior al 5% (actualmente es del 20%). Pero el problema de las citas sin asignar afecta sobre todo a las pruebas diagnósticas. Tanto, que los datos de demora actuales en las técnicas de radiodiagnóstico no son indicativos porque no reflejan la espera real. Los objetivos pasan por reducir al 50% los pacientes sin fecha y hora para su prueba, y que no tengan que aguardar más de 30 días para realizarla.

Tanto el director gerente del SMS como el consejero ya anunciaron que, a partir de marzo, los servicios de Radiodiagnóstico empezarán a funcionar a pleno rendimiento, en horario de tardes y también los fines de semana. «Estamos cerrando los contratos con técnicos de radiodiagnóstico para poder poner en marcha la medida», explicó ayer Manuel Villegas. Cuando los refuerzos lleguen, se podrá citar a pacientes incluso los domingos para la realización de TAC, resonancias o mamografías. Además del aumento de efectivos, los servicios verán incrementada su capacidad gracias a los equipos que ha donado la Fundación Amancio Ortega.

De acuerdo a las previsiones que maneja Sanidad, poner a pleno rendimiento los escáneres de La Arrixaca, Hospital del Noroeste, Morales Meseguer y Los Arcos del Mar Menor permitirá realizar 12.000 TAC adicionales al año, lo que representa un incremento del 10% (actualmente se llevan a cabo en todo el SMS, con medios propios, 112.000 pruebas de este tipo).

Menos gasto en conciertos

Una de las consecuencias de estos refuerzos será el descenso de derivaciones a centros concertados, siempre y cuando se cumplan las previsiones del SMS. Los acuerdos de gestión contemplan, como compromiso, no superar la partida de 84 millones prevista para los conciertos en los presupuestos de la Comunidad para 2018. De conseguirse este objetivo, supondría una significativa reducción del gasto en derivaciones a la privada, que actualmente ronda los 140 millones de euros anuales.

Otros compromisos Menos cesáreas y más lactancia El 22,1% de los partos que se producen en La Arrixaca se realizan por cesárea. En Los Arcos, el porcentaje llega al 26,7%. El SMS se ha marcado como objetivo que las cesáreas no superen, de media, el 20% de los alumbramientos en 2018. También se quiere fomentar la lactancia materna, de forma que el 80% de los recién nacidos se alimenten exclusivamente de leche materna en el momento del alta hospitalaria tras el parto. Diez minutos para el triaje La clave para una atención de calidad en los servicios de Urgencias de los hospitales, sobre todo cuando hay saturación, es una rápida y correcta valoración del estado de los pacientes, de forma que pueda priorizarse la asistencia en función de la gravedad que presentan. Es lo que se conoce como triaje. Los acuerdos de gestión firmados ayer contemplan que esa primera valoración no debe demorarse más de diez minutos. Concienciar a los fumadores Los médicos de familia tienen como objetivo marcado para 2018 concienciar al mayor número posible de fumadores de los riesgos del tabaco. Se trata de que los profesionales no solo se dirijan a aquellos pacientes que llegan con enfermedades para las que el tabaco es un factor de riesgo, sino que realicen una búsqueda activa para lograr que personas sanas dejen los cigarrillos antes de que les ocasionen problemas de salud.