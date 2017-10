«Me salían voces de la cabeza» El acusado, Abdelwahab O (derecha), junto a un traductor. / Vicente Vicéns / AGM El acusado de matar a dos personas atropellándolas con furgonetas asegura no recordar nada ALICIA NEGRE Murcia Miércoles, 18 octubre 2017, 11:48

Abdelwahab O. aseguró este miércoles ante la Audiencia no recordar si en abril de 2015 mató a dos personas atropellándolas con vehículos robados. "No me acuerdo de nada. Me salían voces de la cabeza", recalcó este marroquí de 34 años, que afronta 35 años de cárcel por dos delitos de asesinato. "Me encontré un cristal en el ojo y no recordaba lo que había pasado".

El primero de los asesinatos se produjo el 24 de abril de 2015 en Mazarrón. Según el fiscal, Abdelwahab O. dirigió una furgoneta que presuntamente había sustraído previamente contra tres ciclistas en la carretera que conduce a la pedanía de Leiva, causando la muerte de uno de ellos, un francés de 61 años que vivía en Puerto de Mazarrón.

Apenas cuatro días después, en este caso en el municipio de Totana, el acusado arrolló presuntamente, con otra furgoneta sustraída, a Melida Priscela, una ciudadana ecuatoriana de 61 años que había dejado a sus dos nietas, de 4 y 9 años, en casa para dar un paseo por la cuneta de la carretera de El Raigueiro. Las heridas provocadas por el brutal impacto le causaron la muerte media hora después. Melida vivía en Totana desde hacía seis años con su familia.