«No sabía ni dónde estaba San Esteban»

Estaba segura de que el palacio de San Esteban se encuentra ubicado en la capital murciana; otra cosa distinta era situarlo en el callejero. «No sabía ni dónde estaba», admitía con sonrisa pícara Gema, estudiante de primero de Bachillerato del instituto Licenciado Francisco Cascales de Murcia. Esta alumna formaba parte de la comitiva estudiantil que ayer visitó la 'casa' del Ejecutivo regional, dentro de la acción 'San Esteban Abierto', y que a lo largo de esta semana abre las puertas de la sede del Gobierno autónomo a 160 alumnos.

La visita del instituto se inició con un anfitrión con 'galones' en San Esteban, ya que el presidente regional, Fernando López Miras, fue el encargado de dar la bienvenida a los once estudiantes del IES Cascales y a dos de sus profesores. También les hizo de guía por el palacio y les mostró su despacho. «En las imágenes suyas que veía en los medios de comunicación me parecía una persona muy seria, pero al conocerlo me ha resultado cercano», resaltaba Fran tras la recepción.

López Miras llevó a la comitiva al Consejo de Gobierno y les presentó a sus integrantes. Carolina vio al consejero de Medio Ambiente, Javier Celdrán, y aprovechó para interpelarle por la situación del Mar Menor. «Cada año veraneo en Los Urrutias, porque tengo allí una casa, y le he preguntado si van a solucionar el problema. Me ha contestado que están trabajando en ello».

Estos alumnos de Bachillerato participan en un proyecto piloto nacional de Educación en Gobierno Abierto y Juana Mendoza, profesora de Filosofía, subrayaba a 'La Verdad' que la visita «es una experiencia muy interesante para que puedan conocer cómo funciona la Administración». También les ayudó a humanizar a los consejeros, ya que estudiantes como Gema aseguraban que cuando les presentaron a los miembros del gabinete de López Miras «estábamos en 'shock'». Tal sensación se les pasó rápidamente porque descubrieron que los consejeros «no son tan serios», sino «simpáticos».

Los alumnos acabaron la visita asistiendo a la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno y algunas jóvenes, tras presenciar el aluvión de preguntas al que contestó la portavoz Noelia Arroyo le confesaron que ellas no ocuparían el atril para atender a los medios. Arroyo resaltó que esta visita permitió a los estudiantes «conocer cómo trabaja y qué decisiones toma el Gobierno». También destacó que el principal objetivo de 'San Esteban Abierto' es «llevar la transparencia a las aulas».