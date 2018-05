La ruptura del diálogo PP-PSOE bloquea el Pacto del Agua y la nueva financiación

Albarracín: «No se puede paralizar España y la Región»

José María Albarracín, presidente de la Confederación de Empresarios de la Región (Croem), expresó ayer su «sorpresa», de entrada, por el hecho de que se presente por segunda vez en un espacio relativamente corto de tiempo, «una moción de censura sin que haya sido estudiada de forma profunda y sin haber sido pactada, sabiendo que puede producirse una derrota de la misma», en referencia a la iniciativa del secretario general del PSOE Pedro Sánchez. El dirigente empresarial dijo que no enjuiciaba las motivaciones del PSOE, aunque cree que se ha podido aventurar en lugar de actuar con calma. «Dicho esto, me parece en cualquier caso irresponsable que se rompan el diálogo y los pactos de interés general para España, y de la Región de Murcia en particular, por el hecho de que se presente una moción de censura. No se puede paralizar un país; y el agua es muy importante para nuestra Región. Espero que sea transitorio y que se recupere el diálogo».