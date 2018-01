Dónde va la ropa que donamos Unas 320 familias murcianas vistieron el año pasado a sus hijos con prendas cedidas al ropero regional de Proyecto Abraham 03:02 Almacén de ropa de Proyecto Abraham. / E. Martínez Bueso MARTA SEMITIEL Murcia Lunes, 29 enero 2018, 08:35

Un envase de yogur con restos de frutos del bosque, una caja de cereales marca blanca, una lata de atún aceitosa, una botella de vino japonés o un táper demasiado viejo. Es casi imposible saber en qué se convertirán cada uno de los envases vacíos que la sociedad separa para acabar en los contenedores de reciclaje. Salvo los residuos textiles, a los que sí se les puede seguir la pista hasta nuevos hogares, nuevos cuerpos e incluso, nuevas prendas nacidas de la customización.

¿Dónde va la ropa inservible, vieja o pasada de moda que se mete en los contenedores de productos textiles? La mayoría acaba en los almacenes de Proyecto Abraham, la ONG que gestiona 1.200 contenedores repartidos por 39 municipios de la Región y de los que recogió 2,5 millones de kilos de prendas en 2017.

En los puntos de reciclaje de Proyecto Abraham cabe casi de todo. Salvo electrodomésticos y mobiliario, en su nave industrial de clasificación pueden encontrarse juguetes, mantas, alfombras, bolsos, utensilios de cocina, enciclopedias, maletas, carritos de bebé, calzado y un sinfín de ropa de todos los tamaños, todas las épocas, todos los colores y para todas las edades.

El 70% de todo lo que donan los murcianos a Proyecto Abraham acaba siendo destinado al ropero regional, un servicio de abastecimiento gratuito de prendas de vestir del que se benefician personas en riesgo de exclusión social. Unas 320 familias hicieron uso trimestral de este armario en 2017. En total, este almacén sirvió para realizar donaciones alrededor de 1.300 veces. "Los beneficiarios vienen con su documento de los servicios sociales y, en cada recogida, se llevan dos conjuntos para cada adulto y entre tres y cinco conjuntos para cada niño", explica María José Jiménez, encargada del ropero regional de Proyecto Abraham.

Es difícil saber cuántas personas en total se visten de este armario solidario, "porque cada familia tiene un número distinto de hijos. Tenemos una señora que tiene diez hijos, por ejemplo, y cada vez que viene se lleva más de 40 prendas", relata. A pesar de que las épocas de mayor demanda coinciden con los cambios de estación, "hay entregas todos los miércoles, no vienen las 320 familias de golpe un día, sino de forma escalonada, cuando lo necesitan".

Para que el servicio sea lo más normalizado posible, las trabajadoras del ropero atienden a las familias "como si esto fuera una tienda", explica Jiménez. Hace dos años que María José trabaja en la organización. Desde entonces, asegura que ya no suele comprar ropa de primera mano: "Salvo cosas muy puntuales que necesitan mis hijos y que no tengo más remedio que comprar nuevas, yo ya no piso las tiendas normales. Casi todo lo compro de segunda mano. Creo que se fabrica demasiado y que no somos responsables", dice mientras enseña los trajes de comunión y los de carnaval.

El responsable de comunicación e imagen de la ONG, Juan Antonio Conesa, asegura que los usuarios "que utilizan nuestros contenedores son muy cariñosos con lo que donan y casi todo está en muy buenas condiciones". Las prendas que caen sin estrenar a los contenedores o que son de temporadas muy recientes acaban por conformar el 30% restante de las donaciones que Proyecto Abraham destina a las dos tiendas que tiene en la Región: una en Murcia y otra en Caravaca. Los precios de los productos que se pueden comprar en ellas oscilan entre uno y diez euros, aunque puntualmente se pueden encontrar prendas de piel a 20 euros.

Economía circular y cociencia ecológica son dos ecuaciones lingüísticas que se dan la mano en las tiendas de Proyecto Abraham. Algo que tiene muy claro la clienta más habitual del establecimiento ubicado en Murcia, Yolanda Mateu: "Yo no veo mal que usemos ropa de segunda mano. ¡No hay que estar en la miseria para venir a comprar aquí! Yo vengo todos los jueves que puedo y casi siempre me llevo algo, porque además pienso que estoy ayudando a los demás al comprar en Proyecto Abraham", asegura.

Como Yolanda, muchos son los clientes que apuestan por el mercado de segunda mano, "y no todos son necesitados, ni mucho menos. Aquí vienen inmigrantes, estudiantes, señoras con poder adquisitivo... Hay de todo", confirma Conesa.

Los recursos que la ONG obtiene a través de sus tiendas o de sus formas de subvención se invierten en generar puestos de trabajo "dignos y estables a través de lo que otras personas desechan", indica el reponsable de comunicación. Además del servicio de ropero, en Proyecto Abraham se realizan cursos de ocupación en el que personas en riesgo de exclusión aprenden un empleo y adquieren las capacidades necesarias para enfrentarse al mundo laboral.

Su proyecto de empleabilidad se llama 'Caminando entre telas' y en él se desarrollan talleres de costura, gestión de residuos, informática básica, reparación de calzado, atención al cliente, auxiliar de almacén y habilidades sociales. Gracias a ellos, en 2016 y 2017 se han conseguido reinsertar en el mercado laboral a unas 10 personas, que suponen en torno al 25% de los participantes en sus cursos, según confirmó la ONG.

Además de estas actuaciones, Proyecto Abraham también tiene un banco de alimentos desde el que reparte cestas de comida a las familias que lo solicitan y gestiona una vivienda social "para ayudar a hombres sin hogar a salir de la calle". La mayoría de sus servicios están apoyados por programas de la Administración, a través de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades o de las concejalías de servicios sociales.

Proyecto Abraham comenzó su andadura en el año 2000, cuando sus voluntarios iban puerta a puerta para posibilitar la recogida de prendas no deseadas en los hogares de la Región. Ahora, reciclar la ropa vieja a través de sus contenedores no solo viste a los más necesitados, sino que también les da de comer y les genera todo un elenco de posibilidades a su alrededor para que puedan salvarse de la exclusión que les azota.