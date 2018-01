Rivera insiste en que la senadora debe dimitir «antes del debate de Presupuestos» Albert Rivera. Lunes, 15 enero 2018, 08:03

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, insistió ayer en que la senadora y exalcaldesa de Cartagena debe dimitir en cumplimiento del acuerdo de investidura suscrito con el PP, como ya hizo, recuerda, el expresidente regional Pedro Antonio Sánchez. Rivera advierte de que si no lo hace «congelaremos las relaciones», lo que amenazaría el apoyo de Cs a los Presupuestos del Estado de este año. En una entrevista publicada por 'El País', Rivera señala sobre este asunto: «Hemos sido muy claros. Tan claros que el presidente de Murcia tuvo que dimitir. Le pido al PP que, en vez de atornillar a la gente en los escaños, cumpla lo firmado. La corrupción del PP no debe sacrificar las políticas sociales y económicas. Espero que antes del debate de los Presupuestos esto esté resuelto». A la pregunta de si no apoyarán los Presupuestos si Barreiro sigue en el cargo, responde: «Si el PP incumple el acuerdo, congelaríamos las relaciones. Es de sentido común». El PP, a través de su coordinador general, Fernando Martínez Maíllo, ha calificado de desproporcionada la exigencia de Cs y ha subrayado que el acuerdo de investidura no impone la dimisión ni destitución en este momento de Barreiro, sino cuando su imputación sea formal o cuando sea procesada.