La riqueza disponible de las familias se aleja más aún de la media española en quince años La Región de Murcia es la tercera por la cola en términos de renta bruta, y la cuarta en lo que se refiere al PIB per cápita DANIEL VIDAL Murcia Miércoles, 3 enero 2018, 07:55

La Región sigue alejándose de la media nacional en lo que a riqueza disponible de las familias y de los ciudadanos se refiere. Según los datos que publicó el INE a finales del mes pasado, en el año 2000 la renta bruta disponible de los hogares murcianos suponía el 84% de la media española (8.755 euros, por 10.428 de la media nacional). Menos de 2.000 euros de diferencia, por aquel entonces. Sin embargo, en el año 2015 retrocedió hasta el 80%. Así, la renta bruta disponible de los hogares murcianos alcanzaba en 2015 los 11.631 euros, pero en España esa renta había crecido 14.527 euros. Casi 3.000 euros de diferencia. Lejos de acortarse, la brecha no deja de aumentar.

Algo parecido ha sucedido con el PIB per cápita, según los datos publicados por el INE, pasando de prácticamente el 84% de la media española a poco más del 82% en estos 15 años. En 2000, el PIB por murciano alcanzaba los 13.328 euros, 2.607 euros de diferencia que, tres lustros más tarde, ha ganado cuerpo. Según el avance de los datos de 2016 reflejado en el informe del INE, esa diferencia ha aumentado hasta los 4.215 euros, al pasar el PIB per cápita en la Región a los 19.865 euros, mientras el PIB per cápita en España superó los 24.000 euros.

Por comunidades, la Región sigue teniendo la renta bruta disponible por hogar más baja de España, solo por detrás de Extremadura y Andalucía. Por lo que se refiere al PIB per cápita, la Región de Murcia se sitúa en cuarto lugar por la cola, solo mejor que Extremadura, Andalucía y Canarias.

Estos datos, a juicio del diputado del PSOE por la Región en el Congreso, Pedro Saura, «demuestran muy bien lo que ha supuesto el modelo de crecimiento de la Región en estos años y las políticas de tantos años de gobiernos del PP». Según Saura, portavoz de Economía del PSOE en la Cámara Baja, los datos revelan que, «tanto en las crisis como en los momentos boyantes, Murcia se aleja del bienestar medio español, y lo peor, los gobernantes no tienen un plan de futuro ni una orientación estratégica para nuestra región».